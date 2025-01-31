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娛樂

《唐探1900》內地票房破8億 周潤發謝票親民冧觀眾

周潤發新戲《唐探1900》內地開畫 累計收6.5億人民幣

【明報專訊】王寶強、劉昊然主演內地電影《唐人街探案》系列一直受歡迎，創出87億人民幣賣座系列票房紀錄。前傳《唐探1900》今年賀歲檔上映，帶觀眾回到1900年的美國舊金山，周潤發（發哥）加盟飾演唐人街堂主，霸氣十足。前日大年初一在內地開畫，至昨日票房累計破8億人民幣（約8.6億港元）。發哥前日與導演陳思誠、戴墨、王寶強和劉昊然等到廣州、海珠及番禺共3間戲院宣傳，跟觀眾拜年。有人特別以《上海灘》許文強造型現身，表示已喜愛發哥40年，發哥笑言：「你怎麼看起來這麼後生。」他親身教導大家如何扮演大佬行路，引得全場發笑，眾人還即席唱起歌曲《上海灘》，現場氣氛相當高漲。觀眾大讚發哥戲中唐人街大佬造型一出場已非常有氣勢，感覺角色是導演為發哥度身訂做，定位有點像《和平飯店》和《諜海風雲》中發哥演的角色結合，有唐人街「教父」感覺。

此外，內地10歲天才攝影師笙笙於社交平台發布一段短片，是早前幫發哥拍的一輯照片，短片中見發哥給笙笙逗得很開心，完全聽從對方指示擺不同姿勢和拿起不同道具拍攝，獲攝影師讚可愛。發哥亦揸機與笙笙和她的妹妹自拍留念。《唐探1900》2月13日在港上映，導演與演員計劃到港宣傳與觀眾見面。

娛樂組

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