明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

娛樂

難忘梁詠琪《嚦咕嚦咕》牌品差 周秀娜王丹妮相約決鬥四方城

【明報專訊】梁詠琪（Gigi）、周秀娜和王丹妮合演賀歲片《臨時決鬥》，3人農曆新年公私兩忙，除跟親友拜年，還會拉隊到戲院謝票。Gigi重提逾20年前主演賀歲片《嚦咕嚦咕新年財》「詠琪」一角，牌品差好搞笑，令身邊朋友立志在有生之年，一定要跟她過年打一場麻將，她笑說：「我識打麻將，但很少打，約麻將腳好難，個個都要照顧家庭，每到農曆新年就打一次。」周秀娜和王丹妮立即起哄，笑言想睇「詠琪」重現，農曆新年相約Gigi和楊詩敏攻打四方城聯誼。

Gigi老公對利市金額嘩然

Gigi表示西班牙籍老公Sergio會入鄉隨俗去拜年，做足向長輩斟茶習俗，難忘婚後首年派利市最搞笑，「準備入利市時，枱上攤滿很多紙幣，老公見很多張金牛覺得很新奇、刺激，然後問：『原來新年要用咁多錢？』我說是的，大家開心、吉利，不可以沒有利市。他說好彩只派第一年，我說錯了，是年年都要派」。

Gigi稱過年講「恭喜發財」如家常便飯，不過由長相西化的老公和女兒Sofia說，效果截然不同，「大家聽到他們拜年說話會很興奮，覺得他們好叻、好得意。Sofia細個時有穿中國服飾，打扮成中國娃娃，現在她10歲，衣著方面有個人想法」。她曾隨夫往西班牙過農曆新年，特意帶傳統賀年食品，又在屋內掛揮春，「老爺、奶奶覺得這樣過節很新鮮」。談到新年願望，Gigi盼《臨時決鬥》票房大收旺場，個個演員拍打戲都很搏命，希望付出努力得到大家支持。

周秀娜求桃花運望脫單

單身周秀娜每逢農曆新年會換紅底褲，又買桃花擺客廳，祈求好意頭，「不過未有真姻緣出現，今年繼續求桃花運，一來希望增人緣和觀眾緣，也希望姻緣快點來到」。

有傳你保密戀情？周秀娜說：「有的話不會特登收埋，都會顧及另一方意願，暫時未有，順其自然，先寄情工作，我事業心都重。」

王丹妮過往農曆新年不用工作會跟老公和女兒回澳洲老家度假，當地正值夏季，熱辣辣過節，「珀斯很多香港和亞洲人，會有傳統的中國過年氣氛，飲茶、食飯的場所有舞龍舞獅採青儀式，所有人瘋狂鬥快塞利市入舞龍個口，又會放炮竹，有送舊迎新感覺，周圍掛滿揮春。屋企有幾個全盒放不同角落，大家跟親戚朋友開大派對，煎好多糕點，玩麻將、啤牌、魚蝦蟹等」。

記者：鍾一虹

上 / 下一篇新聞