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娛樂

望如願置大屋 張振朗蛇年戒買車學投資

視帝張振朗演而優則想從商 盼有日做上市公司主席？

【明報專訊】37歲張振朗憑無綫劇集《反黑英雄》膺無綫《萬千星輝頒獎典禮2024》最佳男主角和馬來西亞最喜愛TVB男主角，成雙料視帝，登事業高峰。踏入蛇年，工作接踵而來，有個好開始，張振朗計劃戒買車學投資，早日達成置業買大屋與家人同住心願。與女友楊偲泳感情穩定的他表示二人性格比較chill，沒有計劃結婚，相信有些事自然便會發生，現在先以事業為重。

記者：鍾一虹

攝影：鍾偉茵

雙料視帝張振朗人氣旺連財運都旺，踏入蛇年工作不斷，今日大年初三到澳門參與花車巡遊匯演，陪大眾歡度新歲。他透露農曆新年只小休數天，不過依然跟足習俗入廟拜神、洗邋遢，大年初一不准掃地，最緊要熱熱鬧鬧過節，「我屋企很多親友，五六十人一齊食飯，又會圍在一起玩『魚蝦蟹』，很開心」。

張振朗稱成雙料視帝是一份驚喜禮物，非常開心，農曆新年會大派利市給工作人員，還會宴請親友食鮑參翅肚，分享喜悅，少不了約《反黑英雄》團隊食飯慶功，「相信使幾萬元都應該走唔甩，無所謂，最緊要大家開心」。

親友口頭禪催婚 習以為常

被封「視帝朗」的張振朗笑稱現在聽到這個稱呼有點尷尬，讚老友姚子羚有一張靈驗嘴巴，除送封號，又貼中他攞獎，「我很需要子羚多點祝福，現在她講什麼我都聽她話，原來她開口中，我買六合彩之前會找她揀幾個號碼」。如果她叫你結婚呢？他笑言：「咁我會懷疑佢講嘅說話係啱定錯。」

農曆新年怕不怕親友催婚？張振朗說：「一定會問，催婚是親友的口頭禪，長輩見到我和一班表兄弟姊妹，個個都問勻，我覺得未到適合時機，和女友（楊偲泳）沒有計劃，這些事自自然然會發生，我們比較chill，像梁朝偉一個動念就搭飛機去倫敦餵白鴿一樣，我們是等有動念才考慮結婚，目前大家以事業為重。」

想做生意 尋找更多可能

張振朗解釋宣布獲視帝一刻那麼激動，因其中一個頒獎嘉賓黎耀祥（祥哥），感激與對方合演《拳王》時，很願意分享經驗，感覺祥哥頒獎給他似一種傳承：「羅嘉良、黎耀祥都是三屆視帝，加埋六屆視帝頒獎給我，我永遠無法超越他們的經典，我應該要行出屬於自己的路，未必再攞到兩屆視帝，因為想試下做生意，可能間公司會上市呢！想為自己尋找更多可能，或跟品牌推出聯乘時裝和精品。」

談到來年大計，張振朗期待主演劇集《刑偵12》和《奪命提示》快點讓觀眾看到，尤其前者是他首次與林保怡合作，拍劇時發覺對方很百厭，在片場四周探索，又叫他不要跟劇本、背對白，過程很開心。有沒有向林保怡請教演戲？他說：「我喜歡偷師，會坐在攝影機後看保怡怎樣演出，關於慘情戲，他點解可以做得那麼好？保怡拿出很多資料，外國電影給我看，讓我知道從不同方面可以幫助演出更貼近真實。」

盡快兌現請家人旅行承諾

一直夢想買大屋給家人住的張振朗，另一大計是置業，笑言今年要開始為未來籌謀，「現在樓價跌，不過距離買大屋仍有一段距離」。他承認不擅投資，只喜歡買車，現在開始戒買車，又想請教林盛斌，「早幾年他跟我分享投資心得，當時未聽得明白，現在需要買大屋，就算不明白，都要弄個明白，希望可以快點達成」。

愛惜家人的張振朗希望兌現包機票食宿請家人一起去旅行的承諾，「上一次全家旅行已是5年前，家中的全家福都是5年前，想換新相，等我拍完《模仿人生》，出外拍兩個旅遊節目，學習如何捐窿捐罅覓食，再帶家人去澳洲探親旅行」。

場地提供：No.5 Studio

化妝：Henry Li

服裝：Harvey Nichol

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