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娛樂

【開箱】《律師無限耆》 無良藥廠禍害深 長者重投職場復仇

【明報專訊】本月初舉行的金球獎頒獎禮，澤井杏奈憑《幕府將軍》大熱成為視后，致謝時特別提到對手、《律師無限耆》（Matlock）的嘉菲比絲（Kathy Bates），自言若投票必定會把手上一票給對方，當時嘉菲鬼馬地向着鏡頭把寫在紙上的謝辭撕掉，一派老頑童姿態。現已在Now Studio上架的《律》劇，確是去年美劇異數，不但在爛番茄影評網站獲得100%滿分，更是近年在串流平台環伺下，美國三大電視台之一的哥倫比亞廣播公司（CBS）難得叫好叫座劇集，而且播出兩集已宣布開拍第2季。

扮窮養孫實為富戶

《律師無限耆》講述已屆75歲高齡的Madeline（Matty）重投職場，加盟Jacobson Moore律師事務所，面對兩名年輕一大截的同事Billy和Sarah，又設法要取得上司Olympia的信任，希望能加入藥廠的個案。事務所老闆是Olympia的老爺Howard，但她跟丈夫及律師Julian，正在離婚邊緣。

《律師無限耆》的原劇名《Matlock》跟1980年代美國一齣律政劇相同，後者男主角姓Matlock，是著名又受歡迎的律師，但脾氣相當暴躁。《律》劇中嘉菲比絲扮演的Matty只是借用其姓氏，劇情發展及角色設定，兩劇毫無關聯。第1集開場10多分鐘戲已能輕易吸引觀衆追看下去；表面人畜無害的老太太Matty，在咖啡店輕鬆搭訕，然後通過商業大樓的保安，並進入律師樓的會議室，向眾人自薦成為律師之一。就憑並非員工而能輕鬆跨過保安檢查，還能給現場律師打贏官司的情報，Howard迅速聘用她。Matty向上司及同事自稱寡婦，因老公爛賭，留下一屁股債給她，女兒又車禍身亡，為了照顧外孫，才迫不得已重拾荒廢幾十年的律師工作。面對一名老婦，無論Olympia或Sarah這名年輕律師，最初都瞧不起她，但在一宗姦殺案冤獄20年客戶的索償訴訟中，Matty展現靈活交際手腕，敏銳的調查觸覺，成為最後取得2000萬美元和解費的功臣。然而Matty並非如她所說的窮困，在同事面前她登巴士回家，但坐一個站便下車，司機正在小巷接她回到郊區豪宅。她不但丈夫尚在人間，兩人還非常恩愛，確實要照顧外孫Alfie，女兒Ellie亦不在人世，後者並非死於車禍，而是被類鴉片藥物所害，Matty進入律師樓的目的，就是要查出誰隱藏了可能令類鴉片藥物禁售的文件。

嘉菲比絲演出生鬼

《吉爾莫女孩》珍妮薛達奧曼（Jennie Snyder Urman）是此劇監製兼創作人，亦是首兩集的編劇。在Now Studio共8集上架，講到Matty終如願接近藥廠個案相關人物，本來已和好的Julian與Olympia，又因為前者坦承分居期間有外遇，而再現離婚危機。根據網上資料，本月30日CBS會播出第9集，未知Now Studio會否同步。《律師無限耆》去年9月底在CBS首播，平均每集跨平台收視有千萬觀眾，是近年難得叫座又叫好的劇集。事實上，律政題材的美劇歷來多不勝數，《律》劇以調查真相為女報仇為主軸，每集伴以不同法庭個案，加深角色描寫，有別同類型作品。老太太重出江湖，有電腦小天才的外孫Alfie助攻，亦添新意。曾以《危情十日》在奧斯卡封后的嘉菲比絲，生鬼演繹，功不可沒，和《職業槍手》的珍施瑪（Jean Smart）可說互相輝映。

劇中Matty自責沒察覺女兒Ellie濫藥，又提到類鴉片藥物禍害，後者近年為影劇界提供不絕素材，可見普度製藥推出的止痛藥奧施康定貽害，對美國社會影響深遠。其中《毒癮》和《無痛殺手》便是把奧施康定推出市場到禍害無數的前因，以及把普度製藥送上法院的困難重重，以戲劇形式交代；Netflix電影《苦毒計》則透過藥物推銷員的角度看藥廠無良營銷手法。《律師無限耆》從司法角度看此事，加上調查誰隱藏文件的懸疑主線，在同類型劇集中拍出一點新意。

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