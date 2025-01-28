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娛樂

唱《初心Love》改廣東詞 浪花男子亞博騷反串演短劇

【明報專訊】日本人氣男團浪花男子（Naniwa Danshi）上周六起一臉兩天假亞洲國際博覽館Arena舉行《Naniwa Danshi Asia Tour 2024+2025 '+Alpha' in Hong Kong》演唱會。7名成員藤原丈一郎、道枝駿佑、大橋和也、大西流星、西畑大吾、長尾謙杜及高橋恭平苦練廣東話冧港迷，還反串演短劇，惹笑全場。

道枝駿佑「餵」蛋糕 全場尖叫

浪花男子前晚尾場演唱會，以歌曲《New Classic》開場，隊長大橋和也高呼「Hong Kong」，並用廣東話要求粉絲「大聲啲」，炒熱氣氛。其後分成3小隊演出，人氣成員道枝駿佑與藤原丈一郎大曬才華，前者彈結他，後者吹口琴，並合唱《Precious One》。演唱《Happy Happy Birthday》時，大玩互動遊戲，大會向觀眾席抛出7個不同顏色大氣球，成員鬥快取回屬於自己顏色的氣球，結果道枝駿佑勝出，獲賞蛋糕，他吃時不忘對鏡頭「餵」粉絲吃一啖，惹來全場尖叫。

浪花男子稱香港是亞洲巡迴最後一站，感謝粉絲捧場；又大讚香港美食很多，並抽空逛街購物。接着逐一用廣東話自我介紹，藤原丈一郎說：「飲茶好好味，蛋撻好好食。」大西流星說：「大家好可愛。」輪到長尾謙杜時，他拿出「貓紙」偷睇後才說：「同你哋一齊好開心。」

道枝駿佑、大西流星及藤原丈一郎合演歌舞劇，後者反串女生，道枝演其父，大西則扮藤原的男朋友，講述情侶打算結婚，卻遭父親反對，最後「大團圓」舉行婚禮，藤原更換上婚紗，場面搞笑。

演唱會尾聲，7子逐一用廣東話讀出心底話，高橋恭平大讚香港粉絲是世界級，長尾謙杜說：「好開心見到你哋，我覺得好幸福，雖然香港跟日本有點遠，但你哋嘅心一直貼近我哋，下次見。」道枝駿佑說：「如果今日見到我哋，可以令大家輕鬆啲就好啦，下次再來啊！」跟着演唱出道歌《初心Love》，還將其中一段歌詞改成廣東話，誠意十足。尾場更破例安歌，演唱多3首作品。

另外，浪花男子近日在銅鑼灣開設期間限定店，7名成員留港期間抽空往「打卡」。

記者：蘇珮欣

相關字詞﹕道枝駿佑 浪花男子香港演唱會 浪花男子

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