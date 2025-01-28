高層涉性招待中居正廣觸發「大地震」 富士電視台會長社長引咎辭職

《週刊文春》上月報道，中居正廣為2023年6月性侵富士台員工，透過律師向女方支付9000萬日圓（約450萬港元）掩口費，並簽訂保密協議。醜聞最終曝光，中居形象崩壞，電台及電視節目全被抽起；本月23日發聲明宣布退出演藝界，並再次向受害者致歉。富士台高層被指設局誘騙女職員「性招待」，觸發經營危機，截至上周末，近80個企業撤走廣告，富士媒體控股的美國股東Dalton Investments譴責管理層並要求徹查事件。

為平息眾怒，富士台社長港浩一本月17日召開記者會公開道歉，但否認自己及下屬參與性招待，並以成立獨立調查委員會為「擋箭牌」，拒絕透露內情。處理手法捱批，坊間要求社長辭職的呼聲高唱入雲。富士媒體控股昨順應民意再度舉行記者會，此前召開董事會，接納會長嘉納修治及社長港浩一請辭，為處理中居醜聞失職黯然下台。

昨午嘉納修治及港浩一等高層出席記者會，正式宣布二人辭職，並再次向受害者及受影響人士道歉。同時公布由董事清水賢治接任社長，慶應大學畢業的他1983年加入富士，製作過《IQ博士》、《龍珠》及《櫻桃小丸子》等經典動畫，被譽為富士動畫基石。他承諾：「我們會逐步實現改善措施，藉以挽回公眾信心。」又對即將加入電視台的新員工表示：「抱歉讓大家擔心了，希望透過改革，令你們能夠安心在此工作。」

直播記者會 「月9」劇延播

日媒問港浩一對受害者的處理手法是否失當？他承認做得不夠好，「對於未能讓她如願重返工作崗位，我感到遺憾，因為我們以照顧她的身心健康為首要考量，導致在處理其他事件上有所忽略。我們應該運用更多權力和機制，阻止不幸的事情發生，並向員工提供更多關愛」；又說離職後，希望可親身向受害者道歉。

由於富士堅稱無員工涉及性招待，日媒問港浩一會否考慮對報道事件的《週刊文春》採取法律行動？他表示：「我們已經檢查過員工的通訊設備，了解他們在特定日子有否參與不當活動。至於其他問題，已交由獨立調查委員會跟進，如有任何人違規，公司將嚴肅處理。」有記者質疑他「以員工私隱和人權為掩飾真相的幌子」，但遭他否認。

TBS炒主持 承認性騷擾員工

《週刊文春》的報道暗示有女主播參與港浩一的生日派對，他承認：「確有七八名女同事出席，那是愉快的慶生活動，但我不清楚她們是否自願參與。無論如何，這種不良的企業風氣，是時候改變。」為了直播記者會，富士由下午開始不斷調動節目，包括清野菜名主演富士「月9」劇《119緊急呼叫》第3集，亦順延一周播放。

另一方面，TBS亦以「違反人權方針的重大事故」為由，即時解僱電台長壽節目《生島博的早安定食》的74歲主持生島博，原定節目時段，改由其他主持及節目代替。事後生島博透過經理人公司道歉，承認因性騷擾及嚴苛對待工作人員，決定無限期停工，該公司亦會加強員工培訓，防止同類事故再發生。TBS回應日媒查詢時指出，生島博曾向女工作人員發放不雅網絡圖片，事件已構成性騷擾；生島博主持晨間節目時嚴厲斥責員工，有濫用職權之嫌，電台經調查後證明指控屬實。不過，為了保障受害者私隱，TBS將不會公布更多詳情。