明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

娛樂

【娛樂場】ToNick新歌《我的活法》 恆仔揸古董車拍MV嗌過癮

【明報專訊】樂隊ToNick今年頭炮新歌《我的活法》，靈感來自日本動漫，填詞人Oscar繼《鬼滅之日》後再度與ToNick合作，並首次伙拍舒文監製。ToNick創作一向「貼地」引起共鳴，例如去年《一世無休計劃》訴說上班族的累，《一天只可做一件事》說出適應外地生活的困擾，今次《我的活法》，Oscar的歌詞道出大家每天都面對着生活帶來的大小事情，可能有天會過得好，可能另一天會不太順利，雖然無法選擇生活際遇，但無論日子好或壞，可以選擇不同的面對方法，在平凡中找到絲絲樂趣，新一年開始活出自己的生活。

給樂迷安慰鼓勵

《我的活法》聽起來能帶給樂迷一種安慰和鼓勵，是一起尋找出口的過程，尾段更加入ToNick 眾成員的和聲，把情緒推高，表達凝聚的力量更有影響力，希望大家找到適合自己的一套生活方式。

《我的活法》MV 展示平凡生活，但背後製作並不「平凡」，充滿小心思，趙善恆（恆仔）認為拍攝的故事與歌曲意念緊扣，正是他們希望實踐的意念。MV以人生比喻旅途為創作概念，以恆仔駕駛一輛墨綠色車游走港九作主軸，沿途遇到隊友晨曦、小龜等，並展示各種趣味小片段。這輛車更大有來頭，是車齡逾30年的古董車，復古又特別的外形，難怪吸引恆仔自薦當司機！恆仔說：「平時都有揸車嘅，但係揸古董車就真係第一次。今次拍MV話要有個男主角揸架靚車載人遊車河，公司有咁嘅福利，我梗係第一時間舉手贊成啦！好過癮、好開心，拍都拍得特別快，NG都冇乜。」

場面甜蜜溫馨

MV由恆仔與Ice演一對為生活努力的情侶，雙方都很有默契、一拍即合，在「遊車河」途中，恆仔更與即將考車牌的Ice分享駕駛技巧。除此之外，拍攝二人洗車一幕，原來當時氣溫只有10度，但不減場面甜蜜溫馨，恆仔說：「ToNick 嘅MV好耐都無女主角，今次同Ice做情侶戲，希望帶到新鮮感畀大家。同埋我覺得拍拖載女朋友遊車河真係幾有feel嘅，畫面好唯美。」拍攝當天臨時決定加一場戲碼，恆仔載Ice到郊外牽手拍拖，途經有「港版千本鳥居」之稱的荃灣西橙色隧道，更添日常情侶的幸福感和浪漫。

晨曦呻唔公平

ToNick 成員晨曦和小龜有參與MV，他們表示這次拍攝比較輕鬆，就是做平常的ToNick。成員們很常一起駕車前往表演場地，在車上不時會發生歡樂有趣的討論，有時說着這些無聊瑣碎事，新歌的靈感就誕生了。晨曦笑說：「我都識揸車，點解唔搵我做靚女嘅司機！咁唔公平，下次起碼casting 先嘛！」小龜亦自薦下次MV要做男主角。

相關字詞﹕趙善恆（恆仔） 我的活法

上 / 下一篇新聞