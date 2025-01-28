【娛樂場】ToNick新歌《我的活法》 恆仔揸古董車拍MV嗌過癮

給樂迷安慰鼓勵

《我的活法》聽起來能帶給樂迷一種安慰和鼓勵，是一起尋找出口的過程，尾段更加入ToNick 眾成員的和聲，把情緒推高，表達凝聚的力量更有影響力，希望大家找到適合自己的一套生活方式。

《我的活法》MV 展示平凡生活，但背後製作並不「平凡」，充滿小心思，趙善恆（恆仔）認為拍攝的故事與歌曲意念緊扣，正是他們希望實踐的意念。MV以人生比喻旅途為創作概念，以恆仔駕駛一輛墨綠色車游走港九作主軸，沿途遇到隊友晨曦、小龜等，並展示各種趣味小片段。這輛車更大有來頭，是車齡逾30年的古董車，復古又特別的外形，難怪吸引恆仔自薦當司機！恆仔說：「平時都有揸車嘅，但係揸古董車就真係第一次。今次拍MV話要有個男主角揸架靚車載人遊車河，公司有咁嘅福利，我梗係第一時間舉手贊成啦！好過癮、好開心，拍都拍得特別快，NG都冇乜。」

場面甜蜜溫馨

MV由恆仔與Ice演一對為生活努力的情侶，雙方都很有默契、一拍即合，在「遊車河」途中，恆仔更與即將考車牌的Ice分享駕駛技巧。除此之外，拍攝二人洗車一幕，原來當時氣溫只有10度，但不減場面甜蜜溫馨，恆仔說：「ToNick 嘅MV好耐都無女主角，今次同Ice做情侶戲，希望帶到新鮮感畀大家。同埋我覺得拍拖載女朋友遊車河真係幾有feel嘅，畫面好唯美。」拍攝當天臨時決定加一場戲碼，恆仔載Ice到郊外牽手拍拖，途經有「港版千本鳥居」之稱的荃灣西橙色隧道，更添日常情侶的幸福感和浪漫。

晨曦呻唔公平

ToNick 成員晨曦和小龜有參與MV，他們表示這次拍攝比較輕鬆，就是做平常的ToNick。成員們很常一起駕車前往表演場地，在車上不時會發生歡樂有趣的討論，有時說着這些無聊瑣碎事，新歌的靈感就誕生了。晨曦笑說：「我都識揸車，點解唔搵我做靚女嘅司機！咁唔公平，下次起碼casting 先嘛！」小龜亦自薦下次MV要做男主角。