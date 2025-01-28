陳慧嫻大手筆 備6位數派開工利市 與ERROR肥仔啱傾 叫其餘三人自生自滅

記者：林蘊兒

攝影：鍾偉茵

陳慧嫻過去4晚都邀請自己認識多年的圈中好友擔任嘉賓，第5晚則邀請男團ERROR，他們齊合唱《跳舞街》熱爆全場。陳慧嫻笑稱因與肥仔（梁業）高度相若，可以水平線互望，所以只顧跟他對話，搞笑稱之前的嘉賓都高大，令她說話要昂頭，導致頸部勞損要花錢按摩，又扮不理睬保錡（吳保錡）、阿Dee（何啟華）、193（郭嘉駿）笑稱叫他們自生自滅。

陳慧嫻解釋早前為ERROR拍歌曲《野舞士》MV結緣，榮幸將她介紹給年輕人隊伍認識，ERROR完成自家演唱會翌晚，便來為她擔任嘉賓，因此更非常感激。她續說：「經理人當日告知我獲邀客串他們的新歌MV，我也莫名其妙和驚訝，為什麼會識我呢？」肥仔代表回應，指當初因撞期未能為對方擔任表演嘉賓，後來慧嫻加場便答應來。他們自嘲有古怪癖好，喜歡找靚姐姐集郵，阿Dee說：「慧嫻姐姐太謙虛了，她影響了幾代人，MV你是女主角，不是客串。」ERROR稱新歌本來想向《跳舞街》致敬，將兩首歌曲的音樂crossover，可惜因版權問題未能成事。之後他們又問現場是否有兩岸三地觀眾，得知有即曬「港普」介紹自己，然後再跳唱《野武士》。

選唱《去吧！》送龍年

完騷後，陳慧嫻稱自首場演出，之後每晚都掌握得愈來愈好，開心已順利完成5場，尚欠大年初二的尾場騷，並覺得有點不捨，「台上我忘記講，今晚是龍年演出的最後一場，尾場則已踏入新一年。所以今晚特別揀選唱《去吧！》，寓意將過去不好和不開心的事都「去吧」，來迎接蛇年有個好開始」。前晚完騷後，陳慧嫻稱這幾天打算睡覺和養聲，亦忙於封利市，預計花6位數字，向台前幕後派開工利市。

雙膝撞瘀留下陰影

重提首晚在台上「華麗跌親」一事，陳慧嫻解釋因自己踩中裙襬的布，鞋子又高踭，慶幸平時做開運動，跪下時懂得用手撐住卸力，雖然沒有大受傷或影響演出，卻弄致撞瘀兼留下陰影，「跌倒後過了兩日才發現膝蓋瘀了，不過沒有痛。第2場演出已即刻在裙上加上兩邊手抽位，因為塊布實在太重太厚，加了手抽感覺安全得多。」另外又提到第3晚險跳甩打底褲，她笑指因穿褲子時抽得不夠高，加上身形瘦了少許，才出現沒儀態地抽褲，翌晚更換較細碼的褲便沒事。

講感情事落淚

陳慧嫻表示歌單是收集意見後挑選出來，想唱一些以往較少唱的歌。至於所有嘉賓都是她親自邀請， ERROR是合作MV才認識的新朋友，希望可認識更多年輕朋友。她認為4子中，肥仔最識講說話𧨾人，所以被派做代言人。演唱會上播出慧嫻分享心底話片段，她指是應演唱會監製要求，講個人心聲可任意發揮。不過當講及感情世界，慧嫻仍是忍不住落淚，她否認自己恨拍拖，「不需要找男友，現階段年紀不會強求，有粉絲、有朋友陪伴已足夠。不過如果命運安排，突然有個人出現，大家相處又舒服，我也不抗拒，但現在未有這個人」。問到可會開演唱會Part 2，她稱稍後要展開巡唱，所以暫時未有安排。

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