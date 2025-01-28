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娛樂

未能支付逾4.7萬訟費 梅啟明被頒令破產

【明報專訊】已故藝人梅艷芳的胞兄梅啟明前年3月在銅鑼灣「水門雞飯」餐廳工作時受傷，他入稟區域法院向餐廳追討薪金，惟被裁定敗訴復被駁回上訴，須向餐廳支付訟費。梅啟明未支付逾4.7萬元訟費，被餐廳呈請破產，高院昨開庭處理。法官指，梅無能力償還訟費，法庭不接受他提議半年內分期攤還，遂頒令他破產。

梅稱「兩餐都成問題」

區院法官去年在梅啟明追薪案裁定敗訴，梅須支付逾4.7萬元訟費。破產呈請人、商維餐飲管理有限公司一方甫開庭稱，早前將文件放在梅寓所門外，梅沒收妥；由於梅無交誓章反對破產呈請，冀法庭直接頒令梅破產。梅啟明在庭上申請延長提交反對誓章期限，稱「我唔係唔畀訟費，係僱主一分一毫未畀我」。在法官陳靜芬提問下，他確認現時無能力一筆過付款，提議6個月內分期償還。餐廳的法律代表則稱，無指示接納分期付款。陳官認為，在6個月內分期支付逾4.7萬元並非合理時間。梅稱自己「兩餐都成問題」，望法官酌情考慮。陳官聽畢指出，梅無力償還訟費，提出分期還款的時間不獲接納，遂頒令梅破產，押後一個月內頒布判辭。

梅啟明在庭外稱，對破產沒感受，指法庭無理由強迫他破產，「工傷案變破產案，呢啲係笑話」。被問到會否上訴，他稱不知道，但認為破產令不合理。

【案件編號：HCB 7513/24】

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