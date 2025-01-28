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娛樂

伙韓星宣美隊友Jeremy蛇年開騷 盧瀚霆籲粉絲團結 助MIRROR壯大

盧瀚霆李駿傑入行第7年 首推個人專輯 蛇年專注工作 無暇拍拖

【明報專訊】送龍迎蛇，MIRROR成員盧瀚霆（Anson Lo）及李駿傑（Jeremy）過了豐盛的龍年，兩人努力有回報，獲粉絲愛戴，迎接乙巳蛇年，他們拼勁十足，在蛇年似蛇般靈巧發揮才華展拳腳。蛇年首個大Project，是跟前女團Wonder Girls成員宣美（SUNMI）合作開騷，身為K-POP女團鐵粉，Anson Lo與Jeremy跟偶像合作表演視為成就解鎖。兩人還預告蛇年均會出個人專輯，蛇年繼續為工作打拼，無意覓姻緣。龍年是MIRROR的粉絲紛爭的一年，12子各有支持者，粉絲有產生摩擦甚至爭執，兩人就以過來人心得，籲各成員粉絲蛇年團結，助MIRROR壯大。

記者：林祖傑

攝影：劉永銳

Anson Lo與Jeremy將於2月13及16日假亞博與SUNMI合作舉行音樂會，他們均表示由第二代韓國女團開始已入坑，Wonder Girls更是他們喜歡的首個女團。

Anson Lo表示由Wonder Girls開始聽K-POP，SUNMI的作品都很鍾意，首次與對方見面時更即變成小粉絲，他說：「雖然一早已知道她在舞台上很霸氣、性感，鏡頭後很溫柔、可愛，但見到她時我們都會驚，估不到她對我們相當熱情，頓時令我們沒有那麼拘謹，還識唱我們的歌曲《Hey Hey OK！》和《TOXIC！》，很有心去了解我們，今次有機會合作絕對是成就解鎖，可說是一個里程碑。」

遇宣美變小粉絲

Jeremy稱知道這個合作消息感到相當驚訝，「今日的自己竟然可以和她有一個這樣的crossover，真係癲咗！很surprise」。

至於對方會否獻唱他們的歌曲？他們則大賣關子，只透露今次這個騷與他們過往所有開過的騷截然不同，他們除了會唱SUNMI的歌，還會唱其他韓國女團的歌，Anson Lo坦言如下次再有機會，希望能與偶像BLACKPINK合作，Jeremy就直認是少女時代鐵粉。

不要傷害偶像

MIRROR粉絲之間在龍年仍屢起爭執，可希望踏入蛇年粉絲會乖點？他們以身為韓國女團粉絲給予自己的粉絲意見，Anson Lo說：「相信不是乖唔乖的問題，我只希望MIRROR的粉絲圈和平共處，將注意力放在我們的表演及作品上，譬如我很鍾意BLACKPINK，不會因為鍾意Jennie去鬧Lisa，因我求開心的，是喜歡她們的音樂及舞台魅力，已經很夠，不需要去窺探她們的私生活，隊內究竟關係如何，每個粉絲有鍾意或不鍾意的成員很正常，就花時間專注自己鍾意這一位吧！不鍾意的某一位就不要睇，這樣就沒有那麼多爭拗了。」Jeremy也認同：「正如BLACKPINK成員有各自的優點，MIRROR有12個人，我們最大的力量，就是12個的粉絲團保持一個愛的態度，你可以不愛，但請不要傷害，做得偶像一定是想粉絲開心，見到大家爭吵，我們是不會開心的，有日即使解散都好，我們都是MIRROR的人。」

Jeremy留家苦練韓文歌

Anson Lo表示估不到龍年工作會這麼充實，除了MIRROR巡迴演唱會，亦有很多公開演出，「每次演出過後，都收到很多評價是進步了及唱歌方面穩定了，加上work-life balance做得不錯，身體亦比過往健康，覺得自己在龍年也做得幾好」。Jeremy指龍年是出道以來最多工作的一年，確沒有預計到有這麼多工作，由年頭開始MIRROR巡迴演唱會，到MIRROR團綜、個人騷及小組騷，累積了很多不同經驗，認為在蛇年能夠表現到更成熟的自己。二人預告蛇年分別會開個人騷，更於出道第7年首發個人專輯，Anson Lo道：「專輯中希望嘗試有一首自己填詞的英文歌。」Jeremy說：「推出新專輯，亦是為了在個唱中獻唱，這也是我第一次正式舉行的售票個人演唱會，對我來講意義更大。」入行以來工作忙得不可開交，二人均表示蛇年會繼續專注工作，不會奢望有時間能尋覓到另一半拍拖，Anson Lo指除了出道首年與家人去過一次旅行，一直未有時間，望蛇年有假期陪父母去旅行，趁農曆新年有幾日假期，母親生日更正值大年初二，已計劃一家人聚首食盆菜作生日飯慶祝。Jeremy表示農曆年假都是在家中埋首苦練韓文歌，為開騷準備，亦希望蛇年能鍛煉得健碩一點。

服裝：R13（Anson Lo）) 服裝：Shiatzy Chen（Jeremy） 形象：PIPA Creative

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相關字詞﹕宣美（SUNMI） 李駿傑（Jeremy） 盧瀚霆（Anson Lo）

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