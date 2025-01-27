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娛樂

香港開騷 SJ圭賢幫張敬軒改韓文名「大彬」

SJ成員圭賢亞博開騷 邀張敬軒現身合唱兼改韓國藝名

【明報專訊】韓國男團Super Junior（SJ）成員圭賢前晚在香港亞洲國際博覽館舉行《KYUHYUN 10th Anniversary Asia Tour 'COLORS' 》演唱會，邀請張敬軒（軒仔）擔任表演嘉賓，兩人互唱對方歌曲，圭賢應要求幫軒仔改韓文名「張彬」，後者即大玩有味笑話，自言名字應是「張大彬」。

記者：蘇珮欣

圭賢去年4月在港舉行個人演唱會，同年9月以SJ成員身分在港開騷，相隔不足一年第三度來港演出，全場爆滿。圭賢個唱晚上8時開始，以歌曲《Restart》揭開序幕，接着用廣東話跟香港粉絲打招呼，「大家好，我係圭賢！」稱香港站是他今年首場演出，「去年兩度來港，今日再來，仍然坐滿場館，相信會很好玩，由於只得一場，我不會留力」。

自學廣東歌「好難啊」

圭賢表示，周六晚粉絲應該約朋友飲酒玩樂，感謝大家前來，可以暫當他是男朋友，並稱呼粉絲「老婆」，自稱「老公」。圭賢稱有想過推出廣東歌，試過上網找影片自學，「原來廣東話有9個音調，好難啊；不好意思，所以請大家先聽我的韓文歌。」

圭賢事先表明會邀請張敬軒（軒仔）擔任表演嘉賓，兩人先合唱圭賢的《A Million Pieces》，再合唱軒仔的《隱形遊樂場》；苦練韓語演出的軒仔自爆是圭賢粉絲，「我記得以前聽SJ的歌曲時，發現有一把靚聲，那人就是圭賢」。軒仔稱有看圭賢去年在個唱演繹《隱形遊樂場》，還看到他中途偷看歌詞，大讚對方表情可愛。圭賢顯得害羞，還作狀指摘粉絲不應上傳片段；他又謂幸好當日選唱此曲，才有今天的合作機會。軒仔對擔任嘉賓深感榮幸，「我鍾意的歌手唱自己的作品，好光榮。我好耐未試過上台緊張，今日好緊張，見到偶像真的會好緊張」。他續說：「雖然以我的年紀，好難去韓國發展，但也想有個韓文名，讓人一聽就知是大明星，如『金大枝』可好？」圭賢稱在韓國靚仔的名字必有「彬」字，如元斌、玄彬，故為軒仔取名「張彬」，軒仔聞言稱應加個「大」字變成「張大彬」，大搞有味笑話，還吩咐大家不要告訴圭賢笑話的內容。

全場合唱 預祝圭賢生日

圭賢的演唱會長達3小時，唱了20多首歌曲，包括人氣韓劇《機智醫生生活》及《回答吧！1997》的歌曲。他又跟足去年韓國場，邊唱聖誕歌邊落台跟粉絲近距離接觸，但忍不住自嘲「都快2月了，還唱聖誕歌」。圭賢不忘唱SJ的名作，包括《Sorry Sorry》、《Devil》及《Super Clap》等。這環節邀請了香港舞蹈員伴舞，圭賢笑言所穿的牛仔褲好窄，不適合跳舞，更拜託粉絲不要上傳片段，否則別人以為他不懂跳舞。

安歌時段，全場粉絲合唱生日歌，預祝圭賢下月3日37歲生日。圭賢稱已超時，但還有歌想唱，隨即唱了3首國語歌：《你，好不好》、《想見你想見你想見你》及《那些年》，粉絲大讚發音標準。最後圭賢感謝香港粉絲支持，「去年才在港開唱，今日仍有這麼多人來，可惜伸展台太短，下次會長一點」。他稱接下來會籌備SJ的20周年演唱會，會再來港跟大家見面，最後他用廣東話說：「真心真心，我愛你哋。」

SJ-D&E高雄開騷遇地震

另一方面，SJ成員東海及銀赫組成的小分隊SJ-D&E前晚在高雄巨蛋開騷，中途全場觀眾收到地震警報而大叫；台媒報道震度為3級以上，東海及銀赫說：「我們會保護大家的。」東海其後笑言以為自己沒穿好衣服，大家才驚叫。

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