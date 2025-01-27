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娛樂

【娛樂場】《射鵰英雄傳：俠之大者》 內地預售破2億 香港同步年初一上映

【明報專訊】徐克執導武俠電影《射鵰英雄傳：俠之大者》於內地和香港同步大年初一上映，由內地人氣男星肖戰與新生代小花莊達菲主演，影帝梁家輝、蔡少芬特別演出，胡軍、吳興國友情客串。電影未上映已獲高度關注，內地預售額破2億人民幣（約2.15億港元），遙遙領先其他賀歲片，包括《封神第二部：戰火西岐》、《哪吒之魔童鬧海》、《唐探1900》、《蛟龍行動》和動畫《熊出沒．重啟未來》，成為中國影史預售票房前12名。

徐克1990年代監製《笑傲江湖》和《笑傲江湖II東方不敗》，再次拍攝金庸小說武俠片，首次執導金庸作品，電影改編自《射鵰英雄傳》第34至40章，講述郭靖人生的重要轉折。在恩怨情仇的江湖，權勢角力的戰亂時代，童年離別家鄉的郭靖（肖戰飾），逐漸煉成可改變局面和命運的龐大力量，受高人賞識和器重，得傳天下絕世武功「九陰真經」和「降龍十八掌」，惹來各方妒忌，成眾矢之的。不亢不卑、懷赤子之心的郭靖與黃蓉（莊達菲飾）在鐵騎箭雨和硝煙旌旗中，力挽狂瀾，保護南宋邊關。

胡軍一脈相承丐幫幫主

與徐克合作過8部作品的梁家輝片中飾演西毒歐陽鋒，胡軍演綽號「北丐」洪七公。前者繼《東成西就》、《東邪西毒》後再次飾演《射鵰英雄傳》的角色，長髮陰沉造型，帶給觀眾驚喜。胡軍2003年憑內地劇集《天龍八部》喬峰一角走紅，今次演洪七公成熱話，網友留言取笑「丐幫幫主一脈相承」，「出走21年，歸來仍是丐幫幫主」、「朱元璋他也演過，丐幫高層人物都被他演完了」。

肖戰苦練蒙語 拒配音

人氣男星肖戰為演活在蒙古部落成長的郭靖，學習蒙語講對白，拒絕配音，盼觀眾有更好的代入感，「感覺在看天書一樣，第一次接觸蒙語，雖然大家都跟我說可以後期配音，但沒辦法騙自己，一定要百分之百自己說蒙語，把每一個筆記都刻在腦裏」。

《射鵰英雄傳：俠之大者》1月29日香港上映

相關字詞﹕莊達菲 肖戰 射鵰英雄傳：俠之大者

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