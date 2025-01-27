澄清無懷孕 搲劇拍 湯洛雯激吻黃子恆 馬國明拒捧場

記者：鍾一虹

湯洛雯笑稱《富貴千團》劇情瘋狂，涉及SM和學生妹之夜的色慾場口，記憶猶新，拍攝時曾一度懷疑大膽劇情能否出街。首次擔任男主角的黃庭鋒笑言：「我因這部劇才嘗試到SM造型，特意操肌，湯洛雯見到我穿的SM戲服都呆了。」

湯洛雯稱劇中要主動勾引黃子恆，又有激吻戲，由於現實中自己比較被動，拍攝時很尷尬，「當時已同馬國明拍拖，他拒絕睇這場戲，說冇必要睇，相信重播劇集時都要使開他去煮湯圓」。

呻馬國明太忙 未有假度蜜月

湯洛雯與馬國明婚後屢傳懷孕，夫妻多次否認稱順其自然，去年底又傳有喜，昨日她再澄清沒有懷孕，「《富貴千團》是我最後一套存貨，沒說過婚後不拍劇，我好想拍劇，歡迎大家找我。可能啲人以為我有咗，唔搵我，我冇懷孕」。湯洛雯表示不抗拒拍親熱戲，「因為老公做演員都會遇到這些情况，除非要性感演出，會事先向他報備」。

夫妻檔合作就無問題？湯洛雯說：「我們可以合作，但不想拍太露骨的激情戲，視乎劇情需要啦！」問到有沒有計劃生蛇B？她說：「農曆新年都預定會被長輩催生仔，是開心事，隨緣啦！老公好忙，剛從內地回來，又要宣傳賀歲電影，未有時候度蜜月，看看吧！他有工作都是開心事，我們有約去短途旅行，希望度蜜月去睇北極光，不過未有長假。」

張寶兒傅嘉莉險墮電騙

張寶兒即場寫揮春被讚毛筆字寫得好靚，表示從小學畫畫和練毛筆字，每年會親手寫揮春張貼家中，又稱婚後着重家居佈置，想給兒子多點儀式感，年近歲晚忙於辦年貨、買桃花和蘭花。

傅嘉莉表示《富貴千團》故事圍繞騙局，現實中她和張寶兒都遇過電話及網上騙案，幸好及時發現端倪避過金錢損失。張寶兒說：「騙徒發電郵冒充著名時裝品牌找我合作，聲稱寄時裝給我著拍照，要先畀30%運費，我向該品牌求證揭發騙案。」傅嘉莉稱有來電講出她全名，「話我在網上發布關於政治信息，要求接見我，約了兩次都不順利，才醒覺有問題。另一次在網上轉賣手袋，買方突然要求找中間平台交收，我沒按入他的連結，否則被騙財」。