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娛樂

苦練4個月球技 蘇皓兒王頌茵雙腿多處瘀傷

【明報專訊】蘇皓兒、王頌茵（Kathy仔）和陳安立昨晚於將軍澳拍攝ViuTV足球節目《足球女將》，蘇皓兒和Kathy仔同樣對足球運動零認識，因想挑戰自己，邊學邊拍，經過4個月苦練足球，弄得雙腿多處瘀傷，Kathy仔說：「我們的瘀傷來自練控球，比賽時被對方的隊員踢傷。」蘇皓兒笑言大家踢球時很「狼死」。問到有沒有因踢波碰撞引發爭執？蘇皓兒表示沒有，「大家都是球場事、球場了，對方球員都可能被我們踢到周身瘀傷」。

Kathy仔稱成班女仔踢足波，拍攝期間個個都真情流露，戲裏戲外都有大哭場面，蘇皓兒說：「自問很勤力練波，球技進步慢，有時好自責，回家會喊。」Kathy仔透露穿很薄球衣踢波，要捱冷和淋雨，不過能入球有滿足感，佩服有些女球員技術好叻，做到「倒掛金鈎」動作。

Kathy仔欣賞阿Dee

另外，蘇皓兒曾為ERROR成員吳保錡《跑吧，小丑》任MV女主角，對於保錡認愛菊梓喬，她說：「關我咩事？我對他戀愛一點都不好奇，不過日前有傳短訊祝他生日快樂和演出成功。」覺得保錡和菊梓喬合襯？蘇皓兒說：「只要兩人相愛就會襯，不會理外形或條件，保錡都有自己優點，他對運動好堅持同有毅力，值得尊敬。」王頌茵自爆欣賞ERROR成員何啟華（阿Dee），讚對方有才華和風趣幽默。問到會否考慮跟對方發展？她說：「不知道他是否單身，我估他應該有女朋友。」

記者：鍾一虹

攝影：林祖傑

相關字詞﹕王頌茵（Kathy仔） 蘇皓兒 足球女將

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