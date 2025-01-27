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娛樂

撐蔡卓妍賀歲片 容祖兒見男神朱栢康趁機合照

【明報專訊】賀歲片《祥賭必贏》導演羅耀輝率蔡卓妍（阿Sa）、張繼聰、謝安琪、朱栢康與吳家忻等到戲院謝票。容祖兒、蔡一智、張繼聰的子女也有捧場。曾大讚朱栢康靚仔的容祖兒，一見對方即開心甜笑，拉着阿Sa一起合照，夾在兩女中間的朱栢康露出尷尬笑容。有觀眾讚朱栢康時，阿Sa見到坐在觀眾席的容祖兒用手機狂影朱栢康，插口嘲諷好友說：「容祖兒都覺得朱栢康好靚仔呀！」

張繼聰透露一日走8場謝票，阿Sa覺得有拍檔在場，謝票特別好玩，還介紹兩人是新組合。張繼聰解釋：「日前去台北見到有間咖啡店叫『Louisa』，想起我英文名Louis，加阿Sa就是『Louisa』。可以是新組合，不過沒有任何搞作，只是空殼公司。」

阿Sa自嘲穿泳衣趕客

同期上映的賀歲片《麻雀女王追男仔》和《臨時決鬥》，前者女主角高海寧稱票房8000萬會穿泳衣慶祝，後者票房1億派胡子彤著T-back。問《祥賭必贏》男主角張繼聰有什麼表示？他抽別人水笑說：「如果我們賀歲片收5000萬，叫胡子彤着T-back，收1億讓高海寧自由發揮，我們搞一個盛大派對。（你會著T-back嗎？）我有著過，有些事不是價錢問題，看觀眾誠意，大家看了不要後悔。」

阿Sa自嘲若穿泳衣會趕客，稱若5000萬票房派飛吻，「並非推卸，我穿泳衣已10萬9千次，沒什麼好看，不如交畀kayan（吳家忻）負責。太倉卒，未想太多，要時間考慮，當然希望好成績，願望成真」。張繼聰提議可試裸體畫人體彩繪，穿T-back交朱栢康負責，呼籲觀眾先交出誠意，有3000萬至4000萬票房做誠意訂金，屆時考慮「找數」。

朱拉張落水 一齊著T-back

吳家忻聞阿Sa建議，欣然答應著泳衣要求，「平日都穿慣，可以拖到夏天，叫大家期待一下」。朱栢康知道被張繼聰「擺上枱」，要他著T-back，即拖對方落水，「當然不會就範，兩兄弟有什麼理由只交給我，佢著我就著」。

朱栢康上次預計電影《破•地獄》收1.5憶票房，與實際數字接近，被讚是神算，他笑言純粹靠感覺，今次他估《祥賭必贏》收過億，吳家忻誇口估3億，朱栢康希望成真。

記者：林蘊兒

相關字詞﹕容祖兒 朱栢康 蔡卓妍（阿Sa） 祥賭必贏

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