明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

娛樂

ERROR開騷玩自嘲 唱曾志偉陳百祥經典歌 保錡突認愛 稱菊梓喬「我女友」

ERROR開騷惡搞播TVB台慶生日歌 193自嘲兼擺保錡上枱

【明報專訊】ERROR前晚假會展舉行《WHAT'S GOING WRONG？？》演唱會，成員梁業（肥仔）、何啟華（Dee）、郭嘉駿（193）和吳保錡除勁歌熱舞，還「扮嘢王」上身獻唱韓國男團BigBang成員G-Dragon、曾志偉、陳百祥、劉德華和譚詠麟歌曲。193又將「法拉利交通意外」和隊友保錡與菊梓喬緋聞擺上台，瘋狂自嘲放笑彈。肥仔強調非惡搞前輩，真心想向他們致敬。前晚34歲生日的保錡開心工作中度過，問到緋聞女友菊梓喬有什麼表示時，他說：「我同女友自己傾。」默認戀人關係。

唱G-Dragon歌扮「村姑」

ERROR一口氣跳唱多首快歌揭序幕，全場觀眾high爆站起身。肥仔、阿Dee和保錡演繹G-Dragon（GD）的歌時，肥仔學GD戴頭巾扮「村姑」。193問觀眾有沒有人買黃牛飛，有觀眾說有，193笑說：「你們的IQ有點低，門票還有少許仍未售出，點解要買炒價飛。」

ERROR在《叱咤樂壇頒獎典禮》捧蛋，193稱網民話他黑面，所以在台上玩頒獎，自辦「即刻樂壇同人講頒獎典禮」，自娛頒獎給自己，宣布ERROR獲至尊唱作組合金獎時，4子扮興奮到跳起，阿Dee和肥仔更喜極而泣，笑言這個獎若非自己頒給自己，相信一世都沒機會攞。

193重提炒車 稱保ERROR人氣

193之後表演棟篤笑，自嘲去年駕駛紅色法拉利在土瓜灣倒車，撞跌一名正在過馬路的婦人，又將隊友保錡和菊梓喬緋聞擺上台，「我倒車這件事，非常不光彩和不開心，因是交通意外，竟有網民說我是刻意，現在重提未知是否恰當，但重提大家才討論我，ERROR才有noise，為了個團，我不可以介意，因為不可以靠吳師父（保錡）的負面新聞撐起成個團」。

193說到保錡被指性騷擾，他以人格擔保對方沒性騷擾小朋友，「吳師父（保錡）是不會性騷擾小朋友，我見過好多次，沒一次是小朋友。另外，他陪人（指菊梓喬）買紙巾，證明他是顧家好男人。」引得全場大笑。

ERROR自扮嘉賓唱經典歌

193自覺2024年做得最對的地方是多反省，少跟人鬧交，「以前亂講嘢，我反思，決定不再亂講嘢後去見老細，話已想通，以後不再亂講嘢，老細真係好惜我、好順我意，第二日收到通知《戀講嘢》被cut，本來主持的長壽清談節目，因我亂講嘢，《戀講嘢》就壽終正寢」。

193曾揶揄無綫和曾志偉，在經典歌medley環節，ERROR扮嘉賓，唱出「獎門人」曾志偉主持的無綫節目《超級無敵獎門人》主題曲《天下無敵我愛你》mix《畀獎金》，唱畢肥仔扮曾志偉聲音說：「多謝晒。」另外，還唱了劉德華《獨自去偷歡》、陳百祥（阿叻）《我至叻》和譚詠麟《愛情陷阱》。

魚網收利市 播無綫台慶生日歌

保錡前日（25日）34歲生日，大會送上一籠壽桃，全場大合唱生日歌，ERROR伸長魚網收觀眾利市時，播出無綫台慶歌。ERROR騷後受訪，保錡對於生日開騷，表示很開心，覺得幾特別，很難忘，收到很多祝福，「今年是很好的一年，生日願望ERROR大紅大紫，大家拍住上，順風順水」。問之後如何慶祝？他說：「有點累，要回家睡覺，明（今）天還有工作。」不跟緋聞女友菊梓喬慶祝，對方送什麼給他？保錡說：「我同女友自己傾。」

否認和曾志偉陳百祥不和

問到為何播無綫台慶歌，又揀唱不和的曾志偉及阿叻的歌？肥仔說：「我哋從來冇講過唔啱。」193表示聽聞香港明星足球隊內部不和，他沒有跟曾志偉與阿叻不和。肥仔解釋medley環節想大家重溫經典，集體回憶。193稱跟曾志偉和阿叻等不熟又不認識，沒機會邀請他們任嘉賓，「主要是向他們致敬，因這些歌是我們由細聽到大」。

保錡表示很喜歡叻哥，對方搞明星足球隊，自己也喜歡踢足球，希望有機會踢足球隊。問肥仔扮志偉說話，練了多久？他否認模仿曾志偉，「即場想起就講，唔知似唔似」。肥仔強調不是惡搞，「真心致敬，若是惡搞，大家不會睇得那麼興奮」。

對於193將保錡陪緋聞女友菊梓喬買紙巾一事擺上枱，保錡稱不介意，總要面對，不需要嬲。肥仔說：「被人利用來笑，不如自己攞嚟笑咗先。」193的外公早前離世，承認心情有點影響，回憶首次開騷，外公也有捧場，透露前晚家人也有到場支持。

記者：柯美

攝影：鍾偉茵

■更多娛樂猛料 ﹕ol.mingpao.com

上 / 下一篇新聞