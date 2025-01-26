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娛樂

【開箱】《救命行動》 翻案證據小驚喜 結局雷聲大雨點小

【明報專訊】本月10日在影視串流平台Netflix上架的法國片《救命行動》（Ad Vitam），連續兩周成為非英語電影收視榜冠軍，而且觀看次數由首個星期的1710萬，躍升至第2周的2550萬。電影雖然有兩三場緊湊的動作戲，但不短的倒敘情節，有點拖慢節奏；涉及政府黑幕的底牌，最後結局處理也顯得雷聲大雨點小，即使手持證據者揭盅帶來一點驚喜，也難以救場。整體而言算不過不失，交了月費給Netflix，消磨時間一看無妨。

突發任務累同袍殉職

前憲兵特勤隊成員Frank靜待太太兼舊同袍Leo分娩，怎料兩人遇襲，Leo更被綁走，綁匪要求Frank交出「證據」，否則Leo無命；電影此時倒敘到10年前，Frank和Leo同屆在憲兵特勤隊受訓及相戀，並與同袍Nico及其妻Manon交情最深。某次行動，Frank突然接到朋友來電，說酒店發出槍聲，Frank跟隊員往查看，怎料演變成重火力槍戰，Nico殉職，另一同袍Ben受重傷。由於行動前沒知會上司，Frank遭革職，但最難過是帶着愧疚面對Nico的妻小。此時Leo剛巧懷孕，兩人共同進退，離開憲兵特勤隊展開新生活。不過，Frank發覺酒店槍戰事有可疑，加上警徽染有血漬，為免Leo擔心，暗中追查，包括託昔日同袍檢驗血漬，發現槍戰匪徒實為特種部隊，而且隸屬國家內部安全總局。Frank告訴已轉職教拳的Ben，後者擔心真相會帶來麻煩，Frank遂把帶血警徽放在保險箱，並把鑰匙藏在隱秘位置。本來他把調查所得告知一名記者，怎料對方是安全總局的臥底。此時劇情接回他們夫婦遇襲後，Frank要拿回「證據」警徽救太太，怎料保險箱鑰匙不翼而飛。

原片名Ad Vitam來自拉丁文，直譯「為了生命」，正是Frank承傳父親警徽上的文字。但身為憲兵特勤隊，Frank沒有救急扶危，最多後來救了被綁架的Leo，總算送她到醫院分娩，而且還是Ben前來幫忙，兩人才可逃出生天。片中危難可說全部誤打誤撞而來，包括酒店槍戰源於安全總局派員偷錄來軍火交易的CIA文件，陰差陽錯下，兩名CIA成槍下亡魂。若查出兇手是法國的特種部隊，將演變成外交風波。在政治黑幕操作之下，Frank夫婦本來要被犧牲。

最後半小時動作戲好看

全片最大的一場動作戲，安排在最後，就是Frank與Ben救走Leo後遭追截，片長約半小時，包括槍戰、飛車、埋身肉搏，還出動滑翔傘飛越凡爾賽宮，算是最有看頭。扮演Frank的《一夜誘情》男星紀堯姆卡納（Guillaume Canet）年過半百，其實不算老邁，但好幾場追截戲碼，尤其在屋頂逃跑的一幕，身手談不上矯健；演員之外，導演羅多夫洛加（Rodolphe Lauga）責任最大。里安納遜（Liam Neeson）當年拍《救參96小時》年紀更大，也不是動作演員出身，導演皮亞摩洛（Pierre Morel）同樣來自法國，卻靠剪接功力，讓他看來像個動作片巨星，之後里安不也演出了連串同類型作品嗎？

《救命行動》的敗筆在於劇本安排太多巧合，由Frank等憲兵特勤隊入酒店查看，到CIA折返房間跟法國特種部隊碰個正着，都過於刻意。儘管最後揭盅Leo什麽都看在眼裏，正是她拿走保險箱的鑰匙，當Frank身陷囹圄，Leo就憑手上的「證據」救了他，大團圓結局。這是電影的小驚喜，卻也顯得之前的「大龍鳳」雷聲大雨點小，更不要想Leo到底把鑰匙藏在哪裏，亦別問為什麽來綁架她的人，沒一開始就脅迫Frank拿出證據，不然戲還能演下去嗎？

相關字詞﹕紀堯姆卡納 羅多夫洛加 開箱 影視串流平台Netflix 救命行動

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