性侵受害者伊藤詩織爭金像紀錄片獎 富士電視台明再開記者會 交代社長去留

中居正廣宣布退出演藝界前一周，富士電視台社長港浩一偕4名高層舉行記者會，讀出道歉聲明，並承認管理層去年6月已知悉事件，稱把女方身心健康及隱私保護放在首要考慮；但受害人是否富士員工等問題，他全部拒絕正面回應，僅稱成立獨立調查委員會，由第三方律師展開調查，釐清事實真相。港浩一當時否認參與性招待飯局，又稱不認為公司在管理上存在缺失。

事件發酵一星期，已有近80家公司抽起在富士電視台播出的廣告，損失金額約200億日圓（約9.9億港元），長此下去富士台恐陷入財務危機。據日媒報道，富士台本月17日的記者會並非廣邀傳媒出席，亦禁止錄影，惹來微言，宣布明天（27日）會再次就事件舉行記者會；此前召開董事局特別會議，議程包括審理港浩一的去留問題，估計會在記者會一併向外界交代誰要為此事負責，以及日後的管理安排。

巧合地中居正廣宣布退出演藝界的同一天，美國奧斯卡宣讀入圍名單，被視為日本#MeToo運動代表人物的女記者伊藤詩織，所執導的《黑箱日誌》有份角逐最佳紀錄片，對手包括《加拿大原住民之殤》、《家不成家—我生於巴勒斯坦》、《Porcelain War》及《Soundtrack to a Coup d'Etat》。

《黑箱日誌》未在日本公映

去年曾在香港國際電影節放映並安排今年4月在港正式公映的《黑箱日誌》，導演伊藤詩織數年前循民事控訴被安倍晉三「御用記者」山口敬之迷姦，最後獲得勝訴。伊藤詩織一反日本性暴力受害者常態，不但以記者身分將整個調查過程細錄成書，更面對鏡頭，親自執導拍成紀錄片，將受害經過縷述人前。由片首找到案發當日接送她的的士司機訪問，到警方不受理、輿論人身攻擊，逐步揭示日本主流建制如何黑箱作業，企圖淡化事件。據報《黑箱日誌》雖然已參與全球50個影展，至今依然未在日本公映。

伊藤詩織的一系列行動令人重新思考日本的性暴力法例是否已經過時；事實上，有日媒指今次富士電視台捲入性招待醜聞，若發生在20年前，憑藉富士台的政治影響力，整件事可能很快便被壓下來。此事亦說明了隨着網絡發達，信息愈來愈透明，過往隱藏在角落裏的事很容易曝光，而且事件持續發酵，證明社會價值觀也開始改變。

提起奧斯卡，早前因加州山火肆虐，主辦方美國影藝學院宣布取消讓候選者聚首一堂並拍攝大合照的午餐會；據美媒《Variety》報道，午餐會雖然取消，拍攝大合照的計劃則會繼續進行，但可能改為分組合照。