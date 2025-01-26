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娛樂

【娛樂場】伍珂玥闖香港樂壇 親邀澤日生小克作《別問深秋》

【明報專訊】內地選秀節目《中國好聲音》2021年總冠軍伍珂玥，被封「翻版周慧敏」，今年以全新廣東歌《別問深秋》進軍香港樂壇，由澤日生作曲，小克填詞。擁有一首100%由香港音樂人原創歌曲是伍珂玥心願，「自小對廣東歌愛不釋手，澤日生寫給陳奕迅的《富士山下》是我的dream song，一直聽到現在。還有小克填詞的《是但求其愛》，教人驚歎文字的無限可能」。

唱功出色 錄音過程順暢

伍珂玥靠「勇」字向澤日生與小克邀歌，想不到二人一口答應。澤日生為伍珂玥度身訂做新歌，「她喜歡帶有古典氣質和敘述的抒情歌，我亦很欣賞她在《中國好聲音》把譚詠麟《一生中最愛》、杜麗莎《假如》的經典作品演繹得饒富個人風格。這些歌正是我創作的養分，所以很自然便朝這個方向寫了《別問深秋》」。

澤日生大讚伍珂玥擁有磁性聲線，演繹超過兩個八度的新歌時，高、低音皆展現迷人氣質和感染力，「她出色的唱功加上對處理歌曲情緒和細節的領悟力，使錄音過程非常順暢，製作團隊都被她的演繹感動」。

填詞人小克說：「深秋這個主題是伍珂玥想出來，她聽過旋律後，腦海浮現了『晚秋』兩個字，聯想到四季更迭，以及愛情在時間流逝中留下的遺憾。無巧不成，我聽後也想到類似畫面，也許這是旋律厲害之處。填了10多年詞，一直期待與澤日生合作，一嘗其獨門長句的魅力。《別問深秋》旋律包含一種鄉愁，伍珂玥也說歌曲的主旋律散發讓她久違，卻又親切熟悉的廣東歌流金時代的氣味。新歌喚起了成長歲月的流行曲，好似譚詠麟《愛在深秋》、呂方《別了秋天》和葉蒨文《秋去秋來》」。

向經典廣東歌創作人致敬

小克表示一直想寫歌向那年代的作品致敬，重用當年詞人愛用的詞彙和意象，「不過現在流行曲的曲式已改變，難遇上能駕馭這種懷舊韻味的歌手。澤日生的旋律，加上伍珂玥的唱功，讓我實現了這個想法」。他趁此機會實現了一個有趣的構想，「一首歌從頭到尾都是提問句，在粵語音調的限制下能否做到，結果催生了《別問深秋》這份詞」。

歌曲完成後，伍珂玥感覺如獲至寶，又在香港錄音室跟澤日生鑽研新歌，逐字逐句研究和探索，「我覺得要唱好廣東歌，除要咬字好、感情足，更要唱出地道感覺，才能夠引起聽眾共鳴」。

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