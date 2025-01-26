首擔正日本電影 魏浚笙赤膊打戲連場

記者：柯美

攝影：鍾偉茵

魏浚笙（Jeffrey）是次快閃活動先後到銅鑼灣、中環、尖沙嘴及旺角，派發配合歌曲的雪糕、餐巾、印有他名字的餐具和豉油。他回想推出第一首歌曲MV時，在銅鑼灣時代廣場的大熒幕首播，新歌《孤獨美食家》MV又在此首播，有回到以前的感覺。

Jeffrey表示MV在日本取景，在當地逗留了3日拍攝，為配合歌曲主題，吃了很多東西，但不敢狂吃，每款食物只品嘗兩三啖，堅持每天跑步，因要為新片喼弗。新片與日本團隊合作，女主角是日本女演員，他在港的戲分已完成，農曆新年後赴當地繼續開工，逗留個多月。

自嘲似石頭 不好攬

Jeffrey透露戲中有很多動作場面，早前已開始操練。是否要騷肌？他承認：「要赤裸上身演出，今次是我第一次擔正，所以對身形要求好高，搏到盡令自己無悔。現在應有盡有，線條盡現，每部分肌肉都好生性出晒嚟。對身形很滿意，磅數較拍劇集《I SWIM》時輕。」女友是否覺得現在的他更好攬？Jeffrey說：「反而辛苦了，大家揀攬枕都要軟綿綿，不要石頭。」他為保持身形，農曆新年也要吃得清淡，拒吃年糕，怕難消化現肚腩。

說到好友洪嘉豪與COLLAR成員蘇雅琳（Ivy So）傳發展地下情，洪嘉豪回應稱雙方只是朋友，強調沒有發展機會。Jeffrey對此表示洪嘉豪已回應了。問到他覺得兩人是否合襯？他自稱是旁人，無謂多說，很多東西都是講緣分。

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