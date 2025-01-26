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娛樂

大病初癒首復工 趙露思撐拐杖謝粉絲支持

【明報專訊】26歲內地人氣女星趙露思去年底健康亮起紅燈，被拍到深夜癱坐輪椅送入院的照片，工作室透露她身體不適要停工接受治療。對於她的健康情况有不同猜測，傳她患神經系統疾病，無法行走說話，體重暴跌至36.9公斤，要重新學習行路，令粉絲擔心。趙露思經過休養逐漸康復，早前在社交平台撰文承認患抑鬱症，稱受前老闆傷害，還需付高額「分手」費。近日她宣布復工，昨日病癒首度公開露面出席代言活動，撐拐杖的她向粉絲報平安說：「一切都挺好的。」

娛樂組

趙露思昨日出席代言飲品百人宴活動，穿紅白色短裙坐花車到場，全程甜笑又派心，冧爆現場粉絲。她雖然要撐拐杖，但狀態不錯，活動上談及身體情况，趙露思說：「一切都挺好的。」她受訪時稱看到很多粉絲哭感心痛，希望大家別哭，透露選擇參加活動，想在農曆新年前跟大家報平安：「看我都恢復得不錯吧！希望大家能夠重視這個疾病，不要拖到這麼嚴重。」趙露思表示在公布患病消息時，與家人已經做好面臨各種問題的準備，「感謝理解，暫時還沒有賠款的項目，非常感謝他們支持我勇敢面對這件事情」。

為如常工作 曾依賴助眠藥

趙露思長期受抑鬱症狀困擾，有解離症、焦慮症、失語症，日前接受《環球時報》訪問，稱病情造成神經系統損傷，大談對抗抑鬱症過程，承認幾年前出現抑鬱症狀，因擔心會讓家人、朋友和粉絲失望，選擇忽視自己的身體狀况。為了維持正常工作，曾依賴助眠藥確保狀態，又因擔心外界認為她不夠努力，很少休息。

背負龐大壓力的趙露思，焦慮症狀也漸漸成為生活一部分，長期累積的抑鬱、負面情緒在外界刺激下爆發，甚至出現解離症，除影響她的心理健康外，也對神經系統造成損傷。經過一段時間治療，身體狀况已有改善，從最初無法自理、身體遲緩，到現在已能正常生活，讓她感到開心。

呼籲外界不要輕視抑鬱症

趙露思目前正接受一個多月的藥物治療，整個療程預計需要3至4個月，除配合醫生治療外，她積極尋找自救方法，試着透過逛咖啡店、開甜品店、彈琴和繪畫等，緩解壓力和減輕症狀，同時投身公益，關注需要幫助的弱勢群體。趙露思表示這些經歷對她來說，如同溫暖的陽光，可以照亮並治癒其心靈，除藥物幫助，還需要運動和參與社交活動，才不會陷於疾病的負面情緒，感覺自己一天天地變好。

趙露思稱昨日出席公開活動，希望藉此傳達粉絲的支持就是最溫暖的力量，認為這些經歷給她站出來的勇氣，告訴大家抑鬱症並不可怕，呼籲外界不要輕視抑鬱症，承認曾因病痛感到絕望，對她來說是一段「至暗時刻」，現在有了「重生」感覺，更有希望和勇氣去面對未來。

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