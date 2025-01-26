陳慧嫻跳到甩打底褲求救 已婚李克勤尷尬拒出手

克勤負擔大密密搵銀

慧嫻與克勤由20歲相識至今，昔日在寶麗金年代已同間唱片公司，兜兜轉轉又再於英皇做同事，慧嫻大讚克勤是天才，「我有什麼都問他意見，今次演唱會，克勤特登第一場來看，給我很多意見，好多我想不到的事，他都想到。咁多年我做什麼節目，接咩工作，佢都畀好多意見我，我乜都問佢」。她稱近半年見克勤不停巡唱，也不敢打擾對方，「有時都有啲心痛，做咩咁辛苦啊？」克勤回應：「嘩！有少少眼泛淚光𠻹，我家庭負擔重嘛。」慧嫻說：「你唔好咁辛苦，等佢哋（兒子）好似你咁，白手興家，自己掙錢。」觀眾即報以掌聲。

克勤笑道：「我都要使㗎，男人需要安全感，我咪努力搵錢囉。」慧嫻笑克勤仍是細路：「係啦，你仲係一個細路，你仲要砌嗰啲咩go嘛。第日我冇得食，唔該你救濟吓我，as my best friend，我知你一定會，我𠵱家落去換衫，你同我唱半個鐘。」克勤獨唱時稱未試過做嘉賓要跳舞，誠意十足。

娛樂組

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