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娛樂

陳慧嫻跳到甩打底褲求救 已婚李克勤尷尬拒出手

陳慧嫻紅館勁舞跳到甩褲求幫忙 李克勤尷尬稱已有家室

【明報專訊】陳慧嫻前晚舉行第3場紅館演唱會，請來好友李克勤任嘉賓。休息一日的慧嫻再開騷狀態大勇，氣氛比前兩場更熱烈，經常全場大合唱，令她好開心。她與克勤跳唱《跳舞街》後，突然大叫：「克勤呀，我唔知係咪瘦咗，我條褲甩咗落嚟，我入面嗰條打底褲呀，你幫我搞搞，得唔得？」克勤尷尬笑說：「我有家室㗎喎！」慧嫻說：「唔緊要，當睇唔到啦！」克勤提議：「搵個女dancer過嚟啦，過年流流……」引得全場大笑。

克勤負擔大密密搵銀

慧嫻與克勤由20歲相識至今，昔日在寶麗金年代已同間唱片公司，兜兜轉轉又再於英皇做同事，慧嫻大讚克勤是天才，「我有什麼都問他意見，今次演唱會，克勤特登第一場來看，給我很多意見，好多我想不到的事，他都想到。咁多年我做什麼節目，接咩工作，佢都畀好多意見我，我乜都問佢」。她稱近半年見克勤不停巡唱，也不敢打擾對方，「有時都有啲心痛，做咩咁辛苦啊？」克勤回應：「嘩！有少少眼泛淚光𠻹，我家庭負擔重嘛。」慧嫻說：「你唔好咁辛苦，等佢哋（兒子）好似你咁，白手興家，自己掙錢。」觀眾即報以掌聲。

克勤笑道：「我都要使㗎，男人需要安全感，我咪努力搵錢囉。」慧嫻笑克勤仍是細路：「係啦，你仲係一個細路，你仲要砌嗰啲咩go嘛。第日我冇得食，唔該你救濟吓我，as my best friend，我知你一定會，我𠵱家落去換衫，你同我唱半個鐘。」克勤獨唱時稱未試過做嘉賓要跳舞，誠意十足。

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