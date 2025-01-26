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娛樂

陳湛文向前輩「每事問」偷師 米雪傳授養生三寶 石修適時裝傻

【明報專訊】合作無間的石修、米雪合演ViuTV劇集《老是常出現》，默契十足，後輩陳湛文趁機向兩前輩偷師學習，特別是保養心得，米雪即傳授養生三寶。石修劇中因年輕時遭母親反對未能跟米雪結婚，受打擊患輕微腦退化症，笑言有時裝傻都不錯。陳湛文跟多名資深演員合作，佩服他們拍完一場戲即忘記對白的境界。米雪認為常有演員說抽離不到角色是藉口，石修承認曾因太投入角色未能抽離，現在懂得控制。

記者：柯美

77歲石修（修哥）與69歲米雪（雪姐）於《老是常出現》再度合作，修哥飾演職業司機，年輕時遭母親反對，未能與米雪結婚，大受打擊患輕微腦退化症，因此短暫失憶，相隔多年重遇米雪，忘記二人曾相戀。石修認為在壓迫感那麼大的地方生活，有時裝傻扮有腦退化都不錯。是否被老婆嘮叨時？他笑說：「老婆嘮叨，我另有方法應對，我聽力只得七成，可以裝聾。」米雪現實中未試過被捧打鴦鴛，「我的年代都是自由戀愛」。

修哥米雪如圈中活字典

米雪劇中演單親媽媽，性格樂觀、自主，「兒子」陳湛文失蹤多年都不擔心。問到覺得陳湛文這個「兒子」如何？她說：「我們第一次合作拍劇，之前在《飯戲攻心2》演他外母，戲分不多，一次生兩次熟，加上我們都不內向，再合作很快便能溝通進入狀態，好有默契，修哥更不在話下，我們合作無間，平時會相約飲茶、食飯。」

陳湛文大讚修哥和米雪姐沒架子，對他們這些新生代演員非常愛惜，更把握今次合作「每事問」，「我小時候是『電視撈飯』，睇他們演出的劇集長大，拍攝時，我不停問他們當年拍劇情况，最高紀錄一年拍多少齣劇集。有些光景不復再，包括以前用菲林拍，三機拍攝我都未試過，他們的經驗是幾本活字典，口述給我聽，好幸福」。

發揚曹達華捱夜秘方

陳湛文亦八卦前輩以前連續多晚拍通宵戲，不眠不休，如何保養。米雪和石修談到當年養生之道，前者說：「當然要檢點，因不知往後還有多少年要捱，我都想去玩，但年中無休，一劇接一劇，休息時會爭取與家人相聚，帶媽媽飲茶、行街。不容許自己病，因帶病開工會很辛苦，所以捱夜要更加倍小心。華叔（曹達華）當年教我飲參茶，一星期兩次，不可以多飲。」

陳湛文問參茶是人參還是花旗參？米雪說：「花旗參，華叔教我，我現在教你，捱夜熱氣，最好飲花旗參茶，湯水亦不可缺少，還有偷師回來的開工『三寶』，雨傘、水壺和頸巾。當年後生，前輩打傘，我懶理狂曬太陽，現在就一定要帶齊『三寶』。」

石修不用替身經常受傷

石修稱年輕時沒任何保養，恃住自己樣貌長得年輕，30歲時仍像10多歲，但身體也因過勞捱壞了，「當年拍危險動作鏡頭沒用替身，全部親身上陣，目的是表現自己能力，怕被淘汰，經常受傷，又不識調理。有段時間胃部出現問題，脹到如氣球般大，頂住內臟，要去醫院『放鬆』，但胃功能已變弱，休養了一段時間才復工，之後先識注意身體健康」。

陳湛文從兩前輩經驗中汲取教訓，開始注意保養，「我拍《飯戲攻心2》期間還要拍劇，試過一日兩組，當時臉部爆瘡，肝臟被火燒般灼熱，幸好都有得休息」。米雪表示只要平時保養得好，收工即回家休息，不要打機。

陳湛文說會聽話，「我會減少打機，不過有時要陪女兒打吓機，沒辦法」。他表示劇中除修哥和米雪姐，還有很多前輩參演，從他們身上學懂行雲流水、泰然自若，「他們的記性好到不得了又自然，不會死背對白，一拍完，他們就話這場的對白全部唔記得，真係化境，未來我要探求這境界」。

米雪難忘劉松仁「冇人性」

米雪承認每拍完一場戲，便將該場戲對白忘記得一乾二淨，笑言很多演員說難抽離，其實是藉口，除非男女主角好愛對方，才不捨抽離，「我從來沒有這種感覺，當年我和松哥（劉松仁）拍一場感情戲，他攬住我，我依偎在他胸膛，兩人痛哭，當導演一嗌cut，松哥即問我：『一陣去邊度食晏，飲茶定茶餐廳？』我話佢真係冇人性，我仲喊緊」。石修稱以前曾太投入角色，都試過抽離不到，現在不會了，因懂得控制。

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