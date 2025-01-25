【開箱】《堅不可擋》 單腿摔角奪冠 真人真事熱血勵志

《堅不可擋》講述Anthony生下來就失去右腿，由母親Judy撫養長大，並跟繼父和異父弟妹一起在亞利桑那州生活；Anthony中學時發現對摔角的興趣，Judy成為他最堅實的支持者，加上教練Bobby的培訓，屢次在校際比賽中勝出，並獲得費城的卓克索大學給予獎學金。Anthony不想離開家人，轉而向亞利桑那州立大學叩門，最後獲得取錄。在大學加盟摔角校隊，教練Shawn最初對Anthony的能力抱懷疑態度。另一方面，繼父Rich對他及Judy的惡劣態度，更令他在比賽時分神。

資深剪接師首次執導

《堅不可擋》改編自Anthony Robles於2012年出版的自傳《Unstoppable: From Underdog To Undefeated: How I Became A Champion》，由《月亮喜歡藍》札雷謝洛米（Jharrel Jerome）扮演Anthony，《窺視者》波比簡拿威（Bobby Cannavale）和珍妮花露柏絲分別飾演Rich及Judy，《警戰實錄》男星米高賓拿（Michael Pena）與《復仇者聯盟》當哲度（Don Cheadle）則演男主角中學和大學時期的摔角教練Bobby與Shawn。

此片雖然是威廉高登堡處男執導，但他是有超過30年經驗的剪接師，先後以《奪命煙幕》、《追擊拉登行動》、《解碼遊戲》、《壯志奔騰》獲奧斯卡最佳剪接提名，並憑《Argo救參任務》拿下金像獎。或許因此在《堅不可擋》的表現毫不生澀，平實地把Anthony Robles的熱血故事化成影像。

以行動感動他人

片中Anthony與母親關係親厚，Judy一直相信兒子在摔角方面的天分；但Anthony跟Rich的關係欠佳，亦知道Judy所託非人，但他痛愛弟妹和媽媽，面對繼父的言語暴力，從小忍氣吞聲。直到Rich欠交房子供款，對Judy施暴，後者亦醒覺過來，開始自立。

Anthony對摔角的目標明確，就是要拿下全國大學冠軍；片中有兩幕戲很感人，Shawn吩咐摔角隊跑山訓練體能，只有一條腿的Anthony為了不耽誤同學的行程，天亮就先撐着拐杖登山，同學遲來先登頂。Anthony中途摔倒，站起來又繼續，手心給拐杖磨到出血，依然一步步走上去。仍在山頂喘氣休息的同學，看到他抵達，見他的手在流血，沒有人說話，但每個人臉上盡是欽佩之情，以眼神向他敬禮。Anthony不會甜言蜜語，全都以實際行動感動別人。後來學校削資停辦摔角隊，校友捐錢助復辦，卻提出條件要選人，全隊為了支持Anthony在陣，齊上齊落，同樣熱血勵志。