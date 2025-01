【開箱】《堅不可擋》 單腿摔角奪冠 真人真事熱血勵志

《堅不可擋》講述Anthony生下來就失去右腿,由母親Judy撫養長大,並跟繼父和異父弟妹一起在亞利桑那州生活;Anthony中學時發現對摔角的興趣,Judy成為他最堅實的支持者,加上教練Bobby的培訓,屢次在校際比賽中勝出,並獲得費城的卓克索大學給予獎學金。Anthony不想離開家人,轉而向亞利桑那州立大學叩門,最後獲得取錄。在大學加盟摔角校隊,教練Shawn最初對Anthony的能力抱懷疑態度。另一方面,繼父Rich對他及Judy的惡劣態度,更令他在比賽時分神。

資深剪接師首次執導

《堅不可擋》改編自Anthony Robles於2012年出版的自傳《Unstoppable: From Underdog To Undefeated: How I Became A Champion》,由《月亮喜歡藍》札雷謝洛米(Jharrel Jerome)扮演Anthony,《窺視者》波比簡拿威(Bobby Cannavale)和珍妮花露柏絲分別飾演Rich及Judy,《警戰實錄》男星米高賓拿(Michael Pena)與《復仇者聯盟》當哲度(Don Cheadle)則演男主角中學和大學時期的摔角教練Bobby與Shawn。

此片雖然是威廉高登堡處男執導,但他是有超過30年經驗的剪接師,先後以《奪命煙幕》、《追擊拉登行動》、《解碼遊戲》、《壯志奔騰》獲奧斯卡最佳剪接提名,並憑《Argo救參任務》拿下金像獎。或許因此在《堅不可擋》的表現毫不生澀,平實地把Anthony Robles的熱血故事化成影像。

以行動感動他人

片中Anthony與母親關係親厚,Judy一直相信兒子在摔角方面的天分;但Anthony跟Rich的關係欠佳,亦知道Judy所託非人,但他痛愛弟妹和媽媽,面對繼父的言語暴力,從小忍氣吞聲。直到Rich欠交房子供款,對Judy施暴,後者亦醒覺過來,開始自立。

Anthony對摔角的目標明確,就是要拿下全國大學冠軍;片中有兩幕戲很感人,Shawn吩咐摔角隊跑山訓練體能,只有一條腿的Anthony為了不耽誤同學的行程,天亮就先撐着拐杖登山,同學遲來先登頂。Anthony中途摔倒,站起來又繼續,手心給拐杖磨到出血,依然一步步走上去。仍在山頂喘氣休息的同學,看到他抵達,見他的手在流血,沒有人說話,但每個人臉上盡是欽佩之情,以眼神向他敬禮。Anthony不會甜言蜜語,全都以實際行動感動別人。後來學校削資停辦摔角隊,校友捐錢助復辦,卻提出條件要選人,全隊為了支持Anthony在陣,齊上齊落,同樣熱血勵志。