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娛樂

G-Dragon綜藝節目邀金秀賢唱歌

【明報專訊】韓國男團BigBang成員G-Dragon（GD）主持MBC電視台綜藝節目《Good Day》，由《無限挑戰》金泰浩擔任製作人，將於2月16日開播，前天公開最新預告片，GD邀請一眾圈中好友包括《淚之女王》金秀賢、《破墓》金高銀、《媽媽朋友的兒子》丁海寅、《少年時代》任時完、《12.12：首爾之春》黃政民、男團Seventeen小分隊BSS及《無限挑戰》搞笑藝人鄭亨敦等閒聊和唱歌，玩得相當盡興。

GD前日跟女團BlackPink成員Rose，以及男團BTS的J-Hope一同參加法國第一夫人布麗吉特（Brigitte Macron）策劃的巴黎慈善演唱會，為當地兒童及青少年病人籌款。GD除了演唱新歌《Power》外，BigBang隊友太陽更驚喜現身合唱《Good Boy》等經典舞曲。到了謝幕的時候，Rose興奮上前跟GD和太陽打招呼，最後搭着二人膊頭一起返回後台。

另外，Rose為了報答美國男歌手Bruno Mars跟她合唱《APT.》，最近客串男方與饒舌女歌手Sexyy Red的新歌《Fat, Juicy & Wet》MV，早前跟他合唱《Die With A Smile》的樂壇天后Lady Gaga亦來贈興，4人在MV尾段又唱又跳，氣氛熱鬧有趣。

相關字詞﹕鄭亨敦 黃政民 Lady Gaga Bruno Mars 丁海寅 金高銀 金秀賢 G-Dragon（GD）

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