G-Dragon綜藝節目邀金秀賢唱歌

GD前日跟女團BlackPink成員Rose，以及男團BTS的J-Hope一同參加法國第一夫人布麗吉特（Brigitte Macron）策劃的巴黎慈善演唱會，為當地兒童及青少年病人籌款。GD除了演唱新歌《Power》外，BigBang隊友太陽更驚喜現身合唱《Good Boy》等經典舞曲。到了謝幕的時候，Rose興奮上前跟GD和太陽打招呼，最後搭着二人膊頭一起返回後台。

另外，Rose為了報答美國男歌手Bruno Mars跟她合唱《APT.》，最近客串男方與饒舌女歌手Sexyy Red的新歌《Fat, Juicy & Wet》MV，早前跟他合唱《Die With A Smile》的樂壇天后Lady Gaga亦來贈興，4人在MV尾段又唱又跳，氣氛熱鬧有趣。