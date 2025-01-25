添密菲有望刷新最年輕影帝紀錄 《魔法壞女巫》導演朱浩偉落選 楊紫瓊稱劇組爆喊

艾恩布迪（Adrien Brody）今年以《粗獷派建築師》入圍爭影帝，22年前他憑《鋼琴戰曲》在奧斯卡爆冷奪最佳男主角；事緣被視為得獎指標的金球獎、演員公會（SAG）及英國電影學院獎（BAFTA）等，他全部落敗，卻以29歲又343天之齡，成為奧斯卡史上最年輕影帝，紀錄至今未破。

高文杜明高連續兩年入圍

今年最佳男主角其實沒有誰的贏面較高，儘管艾恩布迪先拔頭籌在金球獎稱帝，沙巴遜史丹（Sebastian Stan）以《非常男人》（A Different Man，暫譯）揚威金球獎，卻是憑《飛黃騰達》入圍奧斯卡，兩人並會迎戰《搖滾詩人：未知的傳奇》添密菲沙洛米、《教宗選戰》賴夫費恩斯（Ralph Fiennes）及《監獄之歌》（Sing Sing，暫譯）高文杜明高（Colman Domingo）。名單跟被視為得獎指標的SAG略有出入，沙巴遜未有入選SAG，改為《Queer》丹尼爾基克（Daniel Craig）。去年12月底剛滿29歲的添密菲，22歲時憑《以你的名字呼喚我》角逐奧斯卡影帝，如今再度入圍爭奪同一獎項，是占士甸自1955年《蕩母痴兒》及1956年《巨人》後，相隔近70年，再有30歲以下男星兩度角逐最佳男主角，並有望刷新艾恩保持了22年的最年輕影帝紀錄。去年以《魯斯汀：民運推手》入圍的高文杜明高，連續兩年角逐影帝，亦是自丹素華盛頓（Denzel Washington）2017及2018年連續兩年分別憑《圍欄》及《羅曼先生》獲提名後，相隔7年再有演員寫下同樣佳績。

《沙丘》導演再落選 佐斯感不值

不少人看好丹素華盛頓以《帝國驕雄II》獲最佳男配角提名，結果飲恨；事實上，《美聲歌后：瑪麗亞》（Maria）安祖蓮娜祖莉（Angelina Jolie）、《Babygirl》妮歌潔曼（Nicole Kidman）、《The Last Showgirl》 彭美拉安德遜（Pamela Anderson）、《艾美利亞變奏曲》莎蓮娜高美斯（Selena Gomez），以及《挑戰者》等大熱均未能獲得提名，令美媒大跌眼鏡。《沙丘瀚戰》2022年獲10項提名，捧走6獎，但導演丹尼斯維爾諾夫（Denis Villeneuve）連提名也沒有，當時有份演出的佐斯布連（Josh Brolin）替對方不值；續集《沙丘瀚戰：第二章》再戰奧斯卡，提名數目大幅減至5項，但丹尼斯繼續被拒諸門外，佐斯再一次為對方發聲，在社交平台先是恭喜有份角逐最佳電影、攝影、視覺效果、布景設計及音響的同事，同時指出今集比上一部優秀，批評丹尼斯無份角逐最佳導演「完全不合理」。佐斯早前接受美媒訪問表示若丹尼斯再次不獲提名，他將會息影，佐斯在帖文提及此事，「顯然我不要再演戲了」。

《魔法壞女巫》辛菲亞艾利和（Cynthia Erivo）如果能順利在奧斯卡稱后，就可完成EGOT大滿貫目標；EGOT代表電視「艾美」、音樂「格林美」、電影「奧斯卡」及舞台劇「東尼」等4個界別的最高榮譽，歷來僅19人能完成彌足珍貴的EGOT。《魔》片亞莉安娜（Ariana Grande）有份角逐最佳女配角，她稱當讀出其名字入圍時，即開始抽泣，之後更不停落淚。有份演出《魔》片的楊紫瓊表示，當所有人為電影獲10項提名而歡呼，也替導演朱浩偉失落提名而爆喊。

另一方面，向來被視為奧斯卡演技獎項指標的SAG，今年兩者的提名名單略有出入，尤其在配角獎方面，《粗獷派建築師》佳皮亞斯（Guy Pearce）和菲莉絲迪鍾斯（Felicity Jones），以及《教宗選戰》伊莎貝拉羅西里尼（Isabella Rossellini）沒有SAG提名，但全都有份角逐奧斯卡最佳男女配角；《I'm Still Here》巴西女星法蘭達杜利斯（Fernanda Torres）月初在金球獎爆冷封后，結果不獲SAG青睞，但在奧斯卡又擠下有份爭SAG的彭美拉安德遜，繼25年前費蘭達蒙德尼高（Fernanda Montenegro）憑《中央車站》角逐金像影后，女兒法蘭達亦爭奪同一獎項。