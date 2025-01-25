【娛樂場】HOY TV推三大賀年節目 頭炮《粵來粵好過大年》

張衛健鍾嘉欣伍允龍參與春晚

今次是HOY TV第二度跟文創產業發展處「創意智優計劃」合作推出節目，《粵來粵好過大年》是跟廣東台聯合製作的春晚節目，在HOY TV、廣東衛視、珠江頻道，還有加拿大及馬來西亞播放，參與香港藝人有張衛健、林志美、鍾嘉欣、周柏豪及尹光等，廣東衛視亦會邀請周筆暢、孫楠、陳立農等跟大家迎新春，還有伍允龍、曹星如伙拍民間武術團體帶來精彩的功夫表演，延續功夫熱潮，張衛健為觀眾送上專屬「大聖爺」的回憶殺，黃智雯跟中國鼓團體及踢踏舞團體創作一場中西文化匯演。

蘇韻姿陳思圻主持《灣區過新年》

大年初二播《灣區過新年》，蘇韻姿與陳思圻走訪大灣區3個城市，感受當地人如何慶祝這個重要的傳統佳節，包括一嘗中山居民的團圓飯，又往佛山欣賞當地的藝術文化，包括剪紙及綵燈會藝術，再去跟香港為鄰的深圳，以古裝扮相介紹「打卡文化」。蘇韻姿與陳思圻皆在加拿大成長，她們眼中傳統文化變得新鮮，帶觀眾一起探索。

微短劇《我家有囍事》誇張搞笑

微短劇《我家有囍事》是重點節目，未來亦會研發微短劇發展的可能。頭炮由林德信、林穎彤（Bella）、梁茵、七仙羽、李尚正、盧頌恩及阮偉倫等主演；首次拍攝微短劇的Bella、七仙羽及阮偉倫對新劇充滿期待。劇中Bella飾演千金小姐，笑言跟現實完全相反，「今次呢個角色都好跳掣，仲要同梁茵爭林德信喎！」阮偉倫演受盡萬千寵愛的孻仔，跟七仙羽演母子，拍攝時七仙羽不斷「爆肚」，殺大家一個措手不及，她說：「因為微短劇一定要搞笑，一定要誇張，太平淡就唔好睇，所以裏面啲字眼要好爆，等人哋諗唔到，之前我都有講過Bella一定會做女主角，𠵱家真係做到喇！因為我覺得佢個樣靚，同埋無整容，呢個市面上真係好少！」

林德信Bella梁茵玩三角戀

林德信跟Bella、梁茵有段三角戀，笑言飾演的角色傻傻哋，「我喺劇裏面係一個會計師，周旋Bella同梁茵之間，我覺得自己好似傻傻哋咁，太過nice唔識say no，但始終係一套賀歲劇，所以當中嘅內容都會比較誇張同搞笑，同埋有七仙羽喺度狂爆肚加持，我都好期待同佢一齊玩，每次都會有驚喜！ 」HOY TV台柱李尚正與盧頌恩也參與演出，今次兩人首次飾演夫妻，李尚正笑稱期待盧頌恩演他老婆，兩人沒親密戲只有吵架戲。《我家有囍事》2月17日首播，每集3分鐘，共20集。