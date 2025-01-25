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娛樂

ROVER迎成軍一周年 希晉亨仔不打不相識 Kim：辛苦又開心 Jason：大家互相鼓勵

【明報專訊】樂隊ROVER去年2月出道，下月是成軍一周年紀念。成員陳鎮亨（亨仔）、卓金樂（Kim）、雷濠權（Jason）及王希晉以「喜、怒、哀、樂」主題炮製四部曲，早前推出《陪我一路漫遊》是代表最終章「樂」，憑歌寄意答謝所有身邊人陪伴，特別安排粉絲大合唱的一段收錄在歌曲中，MV也邀請音樂監製和粉絲出鏡，讓作品有多重意義。希晉提到MV製作時間緊迫，放棄了4子玩笨豬跳情節，他笑說：「嘩，我鬆一口氣，後來改拍Kim煮食、亨仔健身，以及4子露營玩飛碟、射水槍畫面，幾好，夠生活化。」

亨仔自認ROVER沙包

4子分享當歌手後的生活，稱辛苦又開心，Kim說：「做騷、出歌、練歌機會多，是幾好的鍛煉，將別人兩年所做的事濃縮，好幸福。」希晉稱音樂工作令精神與體力透支，但見到大家進步就感到興奮，「我出騷變得淡定，沒以前那麼緊張」。亨仔寧願繼續辛苦，因辛苦代表有工作。Jason難忘初入行時要兼顧學業，經常即日往來港澳兩地，花了不少時間適應，他說：「跟3名隊友的成長背景及經歷也不同，最初好驚講錯說話無friend做，現在大家多了解，關係堅固少少，可以傾心事，一齊行街買衫，大家互相鼓勵，好似對上一首歌《男孩子不要流淚》，都是傾談中激發創作靈感」。他早前趁拍攝團綜，帶3名拍檔認識其澳門的親人和朋友。

Kim與希晉指隊友間已逐漸培養出默契，互補不足，但會有磨合期，亨仔自嘲：「我係ROVER沙包，經常被人鬧。」希晉自爆性格急躁，曾跟亨仔鬧交，「亨仔熱中喜歡的事，對不喜歡的事完全不理，若他沒有做錯事，就不會捱鬧！不過我不可以只講別人，我都有陋習，有時說話語氣重，其實我想直接講出問題，讓大家互相了解，一起改進，我不會有心結，好多人都說鬧交即是不打不相識」。亨仔認為溝通是好事，但應先控制情緒，「言者無心、聽者有意，不想有任何人受傷，說話溫和一點會令大家舒服，這是我想法，不是影射希晉，跟他亦沒有心結」。

希晉想與VIVA陳蕾合作

ROVER在叱咤樂壇頒獎禮獲生力軍組合銀獎，Kim認為做好歌曲是上策。希晉說無論得獎與否也不會影響他們做音樂和追夢的決心。亨仔讚女團VIVA舞藝艷驚全場。希晉說：「我都有聽VIVA的歌，型格又青春。我們都想跟不同歌手合作，相信有女聲在我們的歌中感覺很不同，《造星V》導師陳蕾都是想合作的對象。」

記者：鍾一虹

攝影：鍾偉茵

化妝：Bryan Po、Choco Wu

髮型：Ryan Tsoi@Beijing Hair Culture Elements、Daniel Ng@Impecc Hair Salon

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