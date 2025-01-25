賀歲片決鬥 撼高海寧泳衣攻勢 古天樂：兩億票房著「Tea Bag」斟茶

記者：柯美

攝影：劉永銳

梁詠琪受訪時表示老公與女兒Sofia沒來捧場，因他們看不明，要她翻譯，待電影正式上映才陪他們欣賞。古仔邀朋友睇首映，父母待上映才看，因現場太多人，擔心父母年紀大被絆倒。古仔表示自己每部電影父母都捧場及給意見，「父母偏私，部部都讚好，不可以作準」。問梁詠琪，女兒有否讚她在戲中很美？她說：「女兒無話靚或醜，有講過我平時不化妝靚啲。」古仔完全明白梁詠琪女兒的感受，「平時阿媽化妝，我都不習慣，問她是否去飲宴？不過看她化妝的力度就知去哪裏，化得濃是去唱粵曲，化得淡就去飲茶，不化妝就去買餸。（可有陪媽咪買餸？）她現在年紀大，去買餸都擔心有事，一定要有工人陪伴」。

新玩法謝票 與觀眾互動

今年有3部港產賀歲片，古仔希望全部都好，不擔心票房被分薄，「無可能得一部賀歲片上映，不存在分薄，希望百花齊放」。他知道《臨時決鬥》有很多包場，要連續兩日分組謝票，稱以前不停謝票覺得很累，現在已習慣，不謝票反而像欠了些什麼，不過他不想太死板，想有新玩法，就算跟觀眾近距離接觸，亦不擔心發生伍允龍被觀眾突然出手推倒事件，覺得跟觀眾互動氣氛會好一些。梁詠琪亦不覺謝票辛苦，觀眾見到演員會開心。

派張文傑胡子彤著T-back

談到打對台的《麻雀女王追男仔》，高海寧說票房8000萬元就著泳衣答謝支持，問他們有何承諾？古仔笑說：「我派張文傑著T-back泳褲，我代他答應，無得唔應承。」古仔續道：「過億就胡子彤著T-back泳褲，女仔隨後，我就排最後。（不公平？）這個世界就是這樣，我要破晒香港紀錄先做。兩億就著『Tea Bag』（茶包）出來斟茶畀你飲。」說罷自己都忍不住笑。梁詠琪聞要著泳衣，說畀時間她操練。著泳衣可有信心？她說：「我一向都無，有就選了港姐，就是沒信心，有點驚。」

胡子彤笑說：「1億這個數字其實真係好惜我，好呀，唔係點啫，不可以逆老闆意思，可以在T-back入面著條褲。（要操肌準備？）我已長期準備，因為除過一次衫，就次次都要除，加上下一部演出電影，是前所未見咁大隻，戲中會有情慾戲。」王丹妮表示會著潛水衣現身，票房愈高，就將拉鏈逐格拉低。

王丹妮讚胡子彤短褲造型性感

胡子彤戲中著短褲騷腿，問事前可需要剃腳毛？他表示沒有，其人生只剃過一次腳毛，當年打比賽，因五勞七傷，雙腳貼滿運動膠布，扯出來時很痛，索性將腳毛剃掉。王丹妮讚胡子彤短褲造型不錯，有少許性感。她片中有多場打拳戲，問有否打到內傷？她說：「是擂台彈力夠，被震到內傷，雖然有很多打拳戲，但古仔、周秀娜及胡子彤對我很好，如果大家出盡全力打，全部都要入醫院，只是演戲，在鏡頭前表現激烈。」