明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

娛樂

賀歲片決鬥 撼高海寧泳衣攻勢 古天樂：兩億票房著「Tea Bag」斟茶

【明報專訊】古天樂（古仔）、梁詠琪 、王丹妮、胡子彤、張文傑及陳湛文等前晚出席電影《臨時決鬥》首映禮。一眾演員拿着手寫揮春分享戲中金句，提早跟現場觀眾拜年。古仔說：「希望大家好好支持屬於我們的港產片，才是最重要，大會本來安排我們拿神主牌出來，希望此片愈來愈好。」提到同期賀歲片《麻雀女王追男仔》的高海寧承諾有8000萬元票房穿泳衣現身？古仔搞笑稱派張文傑與胡子彤著T-back迎戰，若有兩億票房就親著「Tea Bag」斟茶。

記者：柯美

攝影：劉永銳

梁詠琪受訪時表示老公與女兒Sofia沒來捧場，因他們看不明，要她翻譯，待電影正式上映才陪他們欣賞。古仔邀朋友睇首映，父母待上映才看，因現場太多人，擔心父母年紀大被絆倒。古仔表示自己每部電影父母都捧場及給意見，「父母偏私，部部都讚好，不可以作準」。問梁詠琪，女兒有否讚她在戲中很美？她說：「女兒無話靚或醜，有講過我平時不化妝靚啲。」古仔完全明白梁詠琪女兒的感受，「平時阿媽化妝，我都不習慣，問她是否去飲宴？不過看她化妝的力度就知去哪裏，化得濃是去唱粵曲，化得淡就去飲茶，不化妝就去買餸。（可有陪媽咪買餸？）她現在年紀大，去買餸都擔心有事，一定要有工人陪伴」。

新玩法謝票 與觀眾互動

今年有3部港產賀歲片，古仔希望全部都好，不擔心票房被分薄，「無可能得一部賀歲片上映，不存在分薄，希望百花齊放」。他知道《臨時決鬥》有很多包場，要連續兩日分組謝票，稱以前不停謝票覺得很累，現在已習慣，不謝票反而像欠了些什麼，不過他不想太死板，想有新玩法，就算跟觀眾近距離接觸，亦不擔心發生伍允龍被觀眾突然出手推倒事件，覺得跟觀眾互動氣氛會好一些。梁詠琪亦不覺謝票辛苦，觀眾見到演員會開心。

派張文傑胡子彤著T-back

談到打對台的《麻雀女王追男仔》，高海寧說票房8000萬元就著泳衣答謝支持，問他們有何承諾？古仔笑說：「我派張文傑著T-back泳褲，我代他答應，無得唔應承。」古仔續道：「過億就胡子彤著T-back泳褲，女仔隨後，我就排最後。（不公平？）這個世界就是這樣，我要破晒香港紀錄先做。兩億就著『Tea Bag』（茶包）出來斟茶畀你飲。」說罷自己都忍不住笑。梁詠琪聞要著泳衣，說畀時間她操練。著泳衣可有信心？她說：「我一向都無，有就選了港姐，就是沒信心，有點驚。」

胡子彤笑說：「1億這個數字其實真係好惜我，好呀，唔係點啫，不可以逆老闆意思，可以在T-back入面著條褲。（要操肌準備？）我已長期準備，因為除過一次衫，就次次都要除，加上下一部演出電影，是前所未見咁大隻，戲中會有情慾戲。」王丹妮表示會著潛水衣現身，票房愈高，就將拉鏈逐格拉低。

王丹妮讚胡子彤短褲造型性感

胡子彤戲中著短褲騷腿，問事前可需要剃腳毛？他表示沒有，其人生只剃過一次腳毛，當年打比賽，因五勞七傷，雙腳貼滿運動膠布，扯出來時很痛，索性將腳毛剃掉。王丹妮讚胡子彤短褲造型不錯，有少許性感。她片中有多場打拳戲，問有否打到內傷？她說：「是擂台彈力夠，被震到內傷，雖然有很多打拳戲，但古仔、周秀娜及胡子彤對我很好，如果大家出盡全力打，全部都要入醫院，只是演戲，在鏡頭前表現激烈。」

相關字詞﹕王丹妮 張文傑 梁詠琪 胡子彤 古天樂（古仔） 臨時決鬥

上 / 下一篇新聞