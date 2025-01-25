明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

娛樂

任亞洲電影大獎評審主席 洪金寶：未來想拍愛情片

【明報專訊】第十八屆亞洲電影大獎頒獎典禮將於3月16日舉行，今屆邀得「大哥大」洪金寶擔任評審主席。洪金寶分享對評審工作的看法和基準，「電影欣賞是一件非常主觀的事情，每個人都有自己的感受和看法。所以我在評審時，會很坦白地表達自己的觀點，給予紮實的評價。我相信這是對創作者的尊重」。他表示評審不僅是表達觀點，更需要彼此交流，「在片場工作多年，我學會了一件事，電影是團隊合作的藝術，無論是拍戲還是評審，都不是一個人的決定。我會聽取其他評審的意見，大家一起討論，希望最終的決定，是大家都認同」。

盼看到突破傳統動作片

洪金寶覺得做導演最難，因需要全程掌控片場，未來想挑戰自我，嘗試拍愛情片，「我對愛情電影很感興趣，這是我從未嘗試過的方向」。他1989年主演的《八両金》涉足愛情題材。在談及動作電影的價值時，洪金寶表示：「動作電影不僅要呈現動作場面，每個動作背後都要有力量和情感表達，真正做到了文武雙全。」作為導演、演員、動作指導及監製，他提到動作電影能拉近世界各地距離，令世界大同。因動作電影的包容性，與喜劇、驚悚甚至愛情元素結合，展現無限的創作空間，盼未來能看到更多突破傳統的動作電影。

娛樂組

相關字詞﹕洪金寶

上 / 下一篇新聞