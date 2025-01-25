任亞洲電影大獎評審主席 洪金寶：未來想拍愛情片

【明報專訊】第十八屆亞洲電影大獎頒獎典禮將於3月16日舉行，今屆邀得「大哥大」洪金寶擔任評審主席。洪金寶分享對評審工作的看法和基準，「電影欣賞是一件非常主觀的事情，每個人都有自己的感受和看法。所以我在評審時，會很坦白地表達自己的觀點，給予紮實的評價。我相信這是對創作者的尊重」。他表示評審不僅是表達觀點，更需要彼此交流，「在片場工作多年，我學會了一件事，電影是團隊合作的藝術，無論是拍戲還是評審，都不是一個人的決定。我會聽取其他評審的意見，大家一起討論，希望最終的決定，是大家都認同」。
盼看到突破傳統動作片
洪金寶覺得做導演最難，因需要全程掌控片場，未來想挑戰自我，嘗試拍愛情片，「我對愛情電影很感興趣，這是我從未嘗試過的方向」。他1989年主演的《八両金》涉足愛情題材。在談及動作電影的價值時，洪金寶表示：「動作電影不僅要呈現動作場面，每個動作背後都要有力量和情感表達，真正做到了文武雙全。」作為導演、演員、動作指導及監製，他提到動作電影能拉近世界各地距離，令世界大同。因動作電影的包容性，與喜劇、驚悚甚至愛情元素結合，展現無限的創作空間，盼未來能看到更多突破傳統的動作電影。
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