任亞洲電影大獎評審主席 洪金寶：未來想拍愛情片

【明報專訊】第十八屆亞洲電影大獎頒獎典禮將於3月16日舉行，今屆邀得「大哥大」洪金寶擔任評審主席。洪金寶分享對評審工作的看法和基準，「電影欣賞是一件非常主觀的事情，每個人都有自己的感受和看法。所以我在評審時，會很坦白地表達自己的觀點，給予紮實的評價。我相信這是對創作者的尊重」。他表示評審不僅是表達觀點，更需要彼此交流，「在片場工作多年，我學會了一件事，電影是團隊合作的藝術，無論是拍戲還是評審，都不是一個人的決定。我會聽取其他評審的意見，大家一起討論，希望最終的決定，是大家都認同」。