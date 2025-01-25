明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

娛樂

宣傳《射鵰英雄傳：俠之大者》 蔡少芬堅定眼神打動「兒子」肖戰

【明報專訊】改編自金庸武俠名著的內地賀歲電影《射鵰英雄傳：俠之大者》由徐克執導，找來人氣男星肖戰飾演主角郭靖，莊達菲演繹黃蓉。其他演員還有好戲之人蔡少芬、梁家輝、胡軍及吳興國等，陣容強勁。日前徐克率領肖戰、莊達菲、梁家輝及蔡少芬一同出席新片發布會，並提早跟觀眾拜年。大會準備了多個以「桃花酒燜雞」為名的盲盒，讓演員一齊打開，結果由蔡少芬抽中真正的「桃花酒燜雞」，她決定將之送給徐克，為對方送上好運。

蔡：與徐克導演合作是榮耀

蔡少芬相隔6年再拍電影，在《射鵰英雄傳：俠之大者》飾演郭靖之母李萍；說起當日一見到劇本，發現是徐克導演即大感震驚，很開心能參與，她說：「我覺得無論是哪個角色，能跟徐克導演合作簡直是我的榮耀！」徐克稱當初考慮找誰演李萍也不容易，因心目中要求既有俠氣、同時又有自己氣勢的女演員，於是記起10多年前曾跟他合作電視劇《七劍下天山》的蔡少芬，「當年她飾演女俠『飛紅巾』，完美演繹桀驁不馴的個性」。蔡少芬感激徐克事隔多年仍然記得自己，促成今次合作。

被肖戰高大靚仔外形吸引

提到51歲蔡少芬與33歲肖戰扮演母子，是嶄新的配搭。蔡少芬記得第一次與「兒子」見面時，已被對方的高大靚仔外形吸引，忍不住嘩一聲，合作過後也讚不絕口，「肖戰是很認真的演員，在大家綵排對戲時，已見到他有大俠的味道，完全與片中角色融為一體，很高興可以跟他合作。之後在港見到肖戰的代言海報，我跟仔女講，我這『兒子』真的很帥！」經合作後，蔡少芬與肖戰以「娘」和「子」相稱。

肖戰表示未開拍時現場氣氛很輕鬆，但當正式拍攝，就被「母親」的堅定眼神打動。他形容從對方的眼神裏完全感受到李萍是如何教導郭靖，難怪電影預告片播出後，不少網民亦認同蔡少芬的眼神全都是戲。

娛樂組

上 / 下一篇新聞