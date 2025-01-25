患驚恐症未痊癒 接受樣貌身形改變 李珊珊出鏡做直播 宣布重投社會

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李珊珊2019年為精神健康基金會拍攝宣傳片，分享患病與治療的過程，當時才透露早於2017年患驚恐症，最嚴重時不停屙嘔、標汗甚至休克。她日前（22日）跟另一主持「竹節蟲」做直播節目，談及她的治療情况與未來大計。

服藥量較高峰期減80%

李珊珊稱「三坐山」是娛樂與生活話題的頻道，即將推出她主持有關精神健康的節目，早前已拍攝，還邀請醫生及有關精神健康的專業人士任嘉賓，希望同路人知道自己不孤單，亦給照顧者提供資訊。李珊珊稱在過去多年閉關的日子，她「收埋」自己，是透過互聯網跟世界接觸，在最難捱的日子給她安慰。她表示現在仍要食藥，但比高峰期已少了80%，「我形容自己入面有隻小黑狗，平日好乖，但遇到壓力或其他因素會變狼狗，所以仍要食藥。至於何時康復，交給醫生處理」。她稱患病經歷過無助軟弱時候，最重要第一步是睇醫生，雖然跟醫生溝通也不容易，但不能放棄。

開心可以行出街拍節目

李珊珊18歲奪港姐冠軍，身材弗爆曾推出寫真集，她與蛇拍的瘦身廣告更是經典。由於患病令外形有大改變，她在節目中也以此開玩笑，提到自己重投社會是更生人士，稱亮相節目後終於可以解脫，她說：「大家唔需要再去估或諗李珊珊以前點樣、身形點樣。現在大家見到我，我活到今年48歲，生肖屬蛇，今年犯太歲，這就是我人生階段。大家若懷念以前的李珊珊，可以上網找照片懷念。好開心現在可以行出街拍節目，但暫時未能吃太多東西，因有腸易激綜合症，經常要搵洗手間。」

「若看不慣可翻看舊照」

李珊珊打算拍真人騷，就是她的日常生活，讓人了解患者生活所面對的困難，身體內耗，有段時間不敢行出門口，行一步退兩三步。她稱情緒病患者易被邊緣化，旁人想幫忙，但不明白她的病况，她稱病發時連去廚房斟水、洗面的能力也沒有，所以肯行出一步已是贏了。她亦提到有人認為食情緒病藥物令人迷糊，離魂似的，但她的經驗是一定要跟醫生坦白溝通，有問題便轉藥或改劑量。直播中有很多網民留言為她打氣，但亦有負面評語。問她如何面對haters？她笑說：「行出嚟就預咗。我今日係咁，但聽日未必係，放長雙眼睇囉！」她承認曾心情忐忑，但作出決定後便沒有懷疑地去做。她稱人生有高低起伏，了解自己的身體狀况，不是刻意整到自己現在的樣子，但事實是這樣，自己也要接受。她稱若網民看不慣李珊珊現在的樣子，不妨翻看她以前的照片，笑稱考慮在她的網台會員制中設賣舊相項目，可以滿足他們。