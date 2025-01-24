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娛樂

【娛樂場】布志綸吳崇銘合唱情歌 廢車場拍MV曬「男人味」

【明報專訊】Sony Music去年12月推出《Always Need Love Songs》（A.N.L.S.） 企劃，以「總有一首情歌，聽見你的故事」為主題，由葉巧琳、林奕匡、JB合唱《沉船啟示錄》，繪畫暗戀者面對暗戀對象時，內心如小鹿亂撞狀態，給不少樂迷新鮮感。之後有陳柏宇的《愛要親自遞給你》，延續《沉船啟示錄》的愛戀悸動，表達無法再收藏的愛意。

唱出單戀者內心世界

第三彈有另一組合，由布志綸（Alan）與吳崇銘（King）合唱《你知否我是誰》，兩個男人唱情歌，訴說單戀之苦。《你知否我是誰》由Edwin Tong、陳可為作曲，林寶填詞，Edwin Tong編曲，Edward Chan、Edwin Tong監製。歌曲藉抒情旋律，加上Alan與King兩把不同特性的聲線，唱出單戀者的內心世界——即使付出未能得到回報，亦能從無條件付出的愛去獲得自我滿足。

對於今次聯手合唱作品，Alan與King認為，他們兩者聲線在作品中就如兩個有相同經歷的人互相理解、互相訴說經歷一般，King說：「好多時好多嘢，兄弟先會知，呢啲嘢唯有大家互相分享。」Alan附和道：「有少少同病相憐，係一個Men's Talk！」兩人認為作品亦適合一眾女士細聽，以理解男士心聲。

聲線一高一低超合拍

Alan與King初次合作，聲線一高一低合拍如合唱團般。他們都是由樂隊或團體出道，對於兩者聲線的合拍程度感到驚訝。其中以男子組合 C AllStar出道的King笑言：「無諗過我同Alan把聲都可以好似一個合唱團咁！」至於Alan則稱很少跟男聲合唱，今次與King合作是一個全新體驗，並認為King唱腔的高音域，與自己的沉實低音互補長短，使作品層次更為豐富。兩人更互笠高帽，讚大家在演唱作品時都極具情感，抒情能力十足。

團隊為拍攝《你知否我是誰》MV，特別走入元朗廢車場，Alan與King化身維修員，一同收拾廢車場中的破爛零件，呼應着歌曲中兩把聲線互訴心聲的故事。

被廢棄都可以修補

談到MV角色，Alan笑說：「導演覺得我哋同啲零件一樣，都係被廢棄，所以要喺廢車場拍！」他之後認真解釋，認為兩人飾演維修員亦代表雖被廢棄，但亦能修補。King表示今次拍攝場地能充分展示他們的「男人味」。其他Sony Music歌手陸續參與《A.N.L.S.》企劃的作品，以歌聲譜寫不同的愛情章節。

相關字詞﹕你知否我是誰 吳崇銘（King） 布志綸（Alan）

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