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娛樂

張繼聰期待謝票收利市 阿Sa暗示拍拖：等100%再講

張繼聰對主演賀歲片有信心 蔡卓妍被問拍拖疑漏口風：未係100%

【明報專訊】蔡卓妍（阿Sa）和張繼聰（阿聰）為主演賀歲片《祥賭必贏》宣傳。問他們新年會否賭錢？阿Sa表示每逢年三十晚或年廿九，都會跟公司同事去老闆楊受成家中賭錢，發新年財，但今年要謝票應該去不到。她笑言不需橫財運也能滿載而歸，因老闆很疏爽，開心就不停派利市，「試過一晚𢭃到六七封，說完恭喜發財，轉頭再說好意頭說話，老闆照給。不過Joey（容祖兒）都勁，經常𢭃最多利市，因我們最叻『扯貓尾』」。

阿聰指過年會一家人賭錢，藉此派錢給長輩和小朋友，「他們喜歡玩大細，且下注圍骰，5元就贏幾百元，我派幾萬元沒所謂，志在大家開心。以前都會邀請朋友來玩，但我好少參與，見他們玩射龍門，上落幾萬元，射龍門很容易射出人性。我由細到大沒賭癮，20幾歲跟父母上賭船，見賭客好快便輸掉1000元，我不捨得，寧願將錢買波鞋。我是很容易沉迷的人，但幸好不喜歡賭博」。

阿聰希望謝票時觀眾反過來派利市。阿Sa笑說不介意觀眾用利市掟她，「睇賀歲片是一種情懷，小時候一家人去睇賀歲片好開心，戲院門口有魷魚和魚蛋等小食」。今年有多部賀歲片上映，阿聰對《祥》片有信心，「因為我們這班人全是癲的，拍攝到最後，我們一起創作和『爆肚』，我都接不到，長期忍不到笑，拍喜劇就要這種狀態」。阿Sa稱該片故事很簡單不沉重，不需燒腦，純粹入戲院開心吓，發個新年財。

阿聰盼今年做導演

阿聰覺得片中博一博心態可以用在正途上，例如拍拖，兩個人的關係及追求夢想都是博一博。問今年有什麼想博一博？他表示想做導演，已籌備了兩三年，已有故事大綱，戲種暫不能透露，稱現在搵投資者很困難。問阿Sa是否想博拍拖？她說：「得㗎啦，我有分數。（不想拍拖？）又知我沒有？（拍拖中？）不知呀。（又玩地下情？）什麼地下情？未有100%，等100%再講。情况有點複雜，有些問題，不講住。（男友何時曝光？）總之不講，未是適合時候。」

記者：柯美

攝影：劉永銳

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