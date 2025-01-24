明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

娛樂

賀歲片《麻雀女王追男仔》首映 高海寧承諾8000萬票房著泳衣現身

高海寧承諾新戲8000萬票房穿水著現身 陳靜拒跟

【明報專訊】馬國明、高海寧（高Ling）、陳家樂、陳靜（Dada）、林盛斌（Bob）、郭珮文、林家熙（Locker）、蔡潔、許紹雄及尹光，前晚聯同監製兼導演王晶和葉念琛出席《麻雀女王追男仔》首映禮，高Ling、Dada及郭珮文收起性感，表示因配合首映禮主題要有新年氣氛，高Ling說：「所以我著到好似利市封一樣。」今年賀歲檔電影競爭激烈，她希望票房有3000萬元，若有8000萬元會穿泳衣答謝支持。

記者：柯美

攝影：鍾偉茵

馬國明稱心情緊張但沒失眠，不過清晨就起牀，「為電視劇《夫妻的博弈》開工，拍攝兩個多月，終於拍畢」。他與高Ling邀請家人和朋友捧場，包括馬國明太太湯洛雯，他們表示由於首映門票有限，未能出席的朋友說之後會自掏腰包捧場。談到謝票，他們表示會盡量配合，高Ling說：「票房好的話，會以行動再谷宣傳，我目標收3000萬，因大家新年必做的事就是睇賀歲片。」到時會否著泳衣答謝觀眾支持？她笑稱著泳衣不止3000萬元，票房要貼近8000萬，著三點式要更高票房。

馬國明唔敢公開著泳褲

問馬國明會否著泳褲配合？他即耍手說不可以。有提議騷肌或唱歌，他表示唱歌還可以，騷肌就不成，因沒有肌肉，交給陳家樂好了。馬國明日前憑《飛常日誌》奪大灣區最喜愛TVB男主角，宣布他獲獎一刻又天然呆。他稱估不到年頭播出的劇集，年底可獲獎。無綫總經理曾志偉表示用合約換獎的時代已過去，現在藝人得獎全憑實力，靠同事和觀眾投票。

問他們來年會否向同事拉票？馬國明表示公司盆菜宴正是拉票活動，笑言未來要更盡力。高Ling認為最重要是好角色，不受歡迎的話，拉票也徒然。

陳家樂勤練跑挑戰渣馬

陳家樂與Dada片中有親熱鏡頭。Dada透露他們被困密室，家樂有幽閉恐懼症，她要為對方人工呼吸。家樂說：「唔關我事，鏡頭拍了多個take，導演話益我，我話不需要。」問到事前有否跟太太連詩雅（Shiga）備案？家樂說：「沒特別備案，但有提及，她沒特別反應，不要講到她好介意。（成為人夫，有什麼鏡頭不會拍？）去年拍了入行以來最激的裸露戲，太太很尊重我的工作。提到馬國明說電影收得，交給家樂騷肌，他又「拋波」給Dada，「交給女神好了，我現在跑步太乾，沒肌肉可露」。家樂透露會參加渣打馬拉松，所以個多月前已開始練跑，「太太也想跑，原本希望跑全馬，但我已10年沒認真跑步，所以改跑10K，現在跑10K要60分鐘，未回到10年前50幾分鐘的完成時間」。他稱跑得好過太太，因太太生完BB不可以太激，所以跑渣馬時預了會拋離太太，「我想追時間，挑戰自己」。

Dada：最強body唔輪到我

Dada表示會留港為電影謝票，「導演一call即到，現在電影市道疲弱，戲院又相繼結業，希望大家多進戲院睇戲，百花齊放，炒熱市道」。高Ling說8000萬元票房著泳衣，問Dada會否跟隨？她說：「我著沒新意，以前都著過不少，有最強body是郭珮文和林襄，唔輪到我。不過如真的有8000萬票房可以商量。」家樂表示可以由香港跑到新界，收4000萬票房都可以，因為現在有練跑，應沒問題。

■更多娛樂猛料 ﹕ol.mingpao.com

相關字詞﹕陳家樂 馬國明 高海寧（高Ling） 麻雀女王追男仔

上 / 下一篇新聞