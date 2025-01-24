明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

娛樂

為大女報考9間小學 陳嘉寶餐廳教認字減發火機會

【明報專訊】陳嘉寶昨日到尖沙嘴出席「電影導演會教室2024」畢業禮。她表示剛與導演會畢業學生合作電影《破葉》，戲中扮演一女之母，帶出現代教育的理念，由於她現實中育有3個女兒，覺得電影內容講中自己心聲，演出特別投入，「以前大家對我有既定的形象，很少有機會演媽媽角色，今次遇到這個劇本，我一口答應，畢竟已當了媽媽，想在幕前有突破演出」。

陳嘉寶自認是半個虎媽，6歲大女今年將升讀小學，最近為她報考9間學校，比起很多勤力的家長報考20間，自己已算小兒科，幸好考獲心儀學校，非常感恩，她說：「湊小朋友都幾大壓力，因為讀書認字都是由自己親自教，我偏向戶外教學，帶小孩去餐廳點餐學字，有很多人望住我，可以減低自己發火的機會，也會安撫小孩不要有壓力。（會否嘗試母女檔拍戲？）暫未考慮，希望她過正常生活，若她長大後想做幕前再決定。」她平時要照顧6歲、4歲及3歲的孩子，生活很忙，但都期待幕前工作，她笑說：「現在有工作最開心，可以名正言順離開家中，又可以分擔家庭經濟，我出外工作，家中有媽媽和家傭幫手。」

楊偲泳遲大到拒受訪

出爐雙料視帝張振朗的女友楊偲泳同場現身，但她遲大到，到場後匆匆入場，僅讓傳媒拍攝，以趕入場支持儀式為由沒有受訪。

記者：鍾一虹

相關字詞﹕楊偲泳 陳嘉寶（Anjaylia）

上 / 下一篇新聞