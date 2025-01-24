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娛樂

無悔事業高峰期結婚生仔 吳若希視老公「賢內助」沒顧慮打拼

吳若希未後悔獲力捧時步入教堂︰結婚生女拯救了我

【明報專訊】吳若希於無綫劇《奔跑吧！勇敢的女人們》飾演為家庭放棄事業，後來發現老公蕭正楠有婚外情，決定發憤圖強重拾星途的女星林采琳。現實中她在事業高峰期決定結婚生仔，又經常在網上公審老公何兆鴻（Alex），被指是本色演出，但她不認為選擇結婚生仔阻礙事業發展，反而有家庭的支持讓她獲得救贖，結婚7年與老公依然恩愛，有這個「賢內助」讓她做到work life balance，沒有顧慮繼續為工作打拼。

記者：林祖傑

攝影：劉永銳

吳若希（Jinny）表示拍《奔跑吧》超開心，特別是對手蕭正楠很搞笑，更欣賞對方的正能量，希望從他身上學到。劇中她由盲目崇拜老公到看清楚對方，在自己心中的期望有落差，她指現實中老公一直沒什麼變化，不過現階段很清楚要做好老公和好爸爸角色，「我覺得是因為由前年開始，我有一段時間去了內地拍劇，他真的要全天候睇實屋企，突然間覺得老婆好辛苦；我這個媽媽平時在家要做很多事情，所以都感恩，起碼他有覺悟，現在找到一個相處模式令大家開心，對我來講亦能夠做到work life balance，因調番轉我有老公這個賢內助」。

夫妻互相攻擊建立感情

劇中老公有婚外情，現實中可曾懷疑過老公有小三？Jinny說：「沒有！因為撇除我在內地工作，基本上我們每日都在一起，他之前受訪也講過沒有這個膽量，事實我們都幾恩愛，只是互相窒對方，我們的感情是建立在互相攻擊對方之上。」她笑言未試過如角色般報復老公亂花錢，「因老公不用信用卡，我未試過有附屬卡，都希望人生有一次機會亂花錢，將來我能成為富一代，現在努力和老公搞紙巾生意」。之前公開力數老公管接送女員工，但她稱本身一向不多疑，只是不鍾意才公開講出來，她說：「其實我由頭到尾都沒有懷疑過什麼，就是不鍾意囉！因為跟他好認真講完，他以為我講笑，我就會好炆憎，心想為何他不去處理！這樣是不尊重我的感受。」

「寧願老公呃我一世」

問到2017年結婚至今年，可曾真正遇過婚姻危機？Jinny說：「唔知有無！但我慶幸唔知，即係用番劇集身分，如果我是林采琳，希望呢一世都唔知，起碼活在自己的開心生活中，所以我成日都話，你可以呃我，但唔該呃我一世！我覺得這是兩公婆之間的溝通和尊重，我和老公的相處方式是完全沒有底線，什麼都講，我們沒有鬧交，通常都是我鬧他，他間中會駁嘴，但這樣做會更加壯烈，原本得一個窿，駁嘴後就成身都係窿。」

以前拿起支咪會手震

Jinny現育有一子一女，她說：「决定生小朋友的時候，有一刻覺得不如離開香港！但當時仍有合約，便決定公司用我就繼續做，不用我便專心照顧小朋友，我好彩，很多時都是命運選擇了我，沒有想法時已有安排。」她不覺得如當初不選擇結婚，事業會比現在更好，「因覺得當時的事業已去到高峰，已掙到沒有預期掙到的錢，已經生活到，沒有什麼特別的要求，反而因為太多工作好攰，經常失聲要服類固醇，個人腫到癲咗！甚至有點抑鬱，這個時候相信情緒已經去到極點，再這樣就會爆，覺得做人沒有意義，就是不停開工，成日好想休息」。她透露決定結婚生仔前，已請假去美國讀商科，但發現有了身孕，「反而覺得結婚生仔是一個給予我休息的機會，令我改變人生觀！拯救了我，記得產後復出第一個工作是在商場唱歌，拿着咪才發覺自己真的很鍾意唱歌，好感恩，以前我拿起支咪會手震，經常忘記歌詞，現在工作壓力減少了，反而做得更輕鬆和自然」。

夢寐以求演警察

Jinny2013年入行，有一個夢寐以求的角色想挑戰，她說：「每次見到監製和導演，都請求他們讓我演警察角色，因細個睇《陀槍師姐》、《學警雄心》，我唱主題曲的《使徒行者》都是警察故事，很想演一次，只希望講一句『咪郁！我係警察』的對白，但所有監製和導演都唔畀我試，最近有一個新回覆，就是鍾澍佳監製說不會讓我演警察，因為不可以讓我影響到香港警察的聲譽。希望其他監製看到這個訪問，會考慮找我演一個英勇威猛、可以捉賊的警察。」

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相關字詞﹕吳若希（Jinny） 何兆鴻（Alex） 奔跑吧！勇敢的女人們

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