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娛樂

【開箱】《天魔特攻：歪曲人的詛咒》 屢敗屢戰 新不如舊

【明報專訊】《忘形水》金像導演基拉莫狄多路（Guillermo del Toro）執導、改編自同名超級英雄漫畫的《天魔特攻》電影三部曲，先後在2004及08年上映，雖然叫好卻不算叫座，導致第3集胎死腹中。相隔11年後，電影重啟並改由美劇《權力遊戲》導演尼爾馬歇爾（Neil Marshall）操刀，結果這部《天魔特攻：血后的崛起》輸得更慘烈，偏偏有人不信邪，再度重拍而成《天魔特攻：歪曲人的詛咒》（Hellboy: The Crooked Man），去年10月在英國及台灣等戲院放映，全球票房僅收200萬美元（約1560萬港元），今年1月移師影視串流平台Max上架，隨即登上香港區的電影收視排行榜冠軍，看來影迷對於這個漫改系列仍然抱有一絲期望。

第三代Hellboy登場

繼朗柏曼（Ron Perlman）及大衛夏巴（David Harbour）後，《天魔特攻：歪曲人的詛咒》改由《殺手》男星積基斯（Jack Kesy）飾演第三代Hellboy，《幽靈車神：死神復仇》拜仁泰萊（Brian Taylor）執導，故事改編自2008年出版同名漫畫，並由漫畫原作者Mike Mignola親自編劇，他表示：「這部未必是最好睇的《天魔特攻》電影，但肯定最忠於原著。」

新片以1959年為背景，講述Hellboy（積基斯飾）與超自然調查防禦署（BPRD）兩名特工負責運送一隻有法力的蜘蛛，途中發生意外，蜘蛛殺死其中一人並消失於森林內，Hellboy與倖存的新人特工Bobbie為了尋回「失物」來到小村莊，得悉女巫聚集為禍，於是跟村民Tom聯手對付她們，可是在幕後操控女巫、藉以蒐集人類靈魂的惡魔「歪曲人」法力高強，竟可召喚墳墓內的冤魂對付Hellboy，後者先勝一仗，歪曲人不敵而回。

這邊廂當Hellboy和Tom決定主動出擊，登上颶風山直搗歪曲人巢穴之際，另一邊廂Bobbie想到潛入村莊下的礦坑，透過咒語截斷歪曲人的法力，實行兩面夾攻，最終當然邪不勝正。

《天魔特攻：歪曲人的詛咒》屬於重啟項目，導演無可避免提及Hellboy的身世背景，可惜情節過於簡化，僅透過故事中段和尾段的暗黑夢境，簡單交代他跟母親的愛恨糾纏，至於Hellboy是否真的從地獄而來、頭上雙角怎樣折斷、跟BPRD有何關係等，電影卻隻字不提，導致漫畫迷與電影粉絲以外的觀眾，隨時睇到一頭霧水。

對白文縐縐似背書

新片選在保加利亞取景拍攝，呈現原始荒涼的森林和村莊氣息，的確可以為電影加分。另一方面，導演嘗試以恐怖片的拍攝手法，套用在《天魔特攻：歪曲人的詛咒》的暗黑劇情內，未知是否受到製作費僅2000萬美元（約1.56億港元）所限，電腦特技效果竟比不上20年前的同系列作品，相當粗製濫造，難怪美國院商拒絕排期，直接透過串流平台上架。

電影更大敗筆是節奏緩慢，無論是Hellboy、女巫抑或教堂牧師的對白都文縐縐的，演員說來生硬似背書，例如Bobbie對牧師說：「為什麼會建一座教堂，在這麼明顯的坍塌煤礦坑入口上，請像對待笨蛋一樣解釋給我聽。」感覺矯揉造作，極不自然；此外，新片動作場面貧乏，壓軸一場Hellboy大戰歪曲人，前者開槍即轟爆後者頭顱，鋪排多時的反派一擊即斃，然後任務完成，跟Bobbie輕輕鬆鬆離開村莊。爛番茄網站綜合36篇影評文章，本片只得39%不及格分數並非無因。

相關字詞﹕大衛夏巴 朗柏曼 積基斯 天魔特攻：歪曲人的詛咒 開箱

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