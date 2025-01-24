《璀璨帝國》萬愛萍滑雪意外亡 Rihanna悼念

生於新加坡並於紐約、倫敦和巴黎居住及工作的萬愛萍，去年除夕透過社交媒體撰文憶述意外始末，並上載她完成開顱手術後的照片，後腦傷疤清晰可見，她表示：「在陽光明媚的平安夜，我在山頂滑雪期間發生意外，雖然撞到頭部，幸好戴了頭盔，情况尚算不壞，仍可自行下山，醫療人員建議我到附近醫院接受檢查，獲告知腦出血，我最後的記憶是身上插滿喉管，剛完成開顱手術，丈夫就在身邊。」遺憾的是，延至本月20日終於不治。

萬愛萍兒子Sebastian昨日公開母親死訊，「她永遠是我的好朋友，也是最好的媽媽，即使在治療期間遇上困難，臉上仍然帶着笑容。她是生命鬥士、最堅強的女性，亦是最有趣和最酷的母親」。

有份演出《璀璨帝國》的富二代王宣琳（Dorothy Wang）、樂壇天后Rihanna等亦有留言悼念，後者表示：「萬愛萍是我們最可愛的教母，永遠愛你，謝謝你曾經為我們帶來的快樂。」