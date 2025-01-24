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娛樂

《毒王女人夢》奧斯卡13提名 破非英語片紀錄

【明報專訊】第97屆奧斯卡頒獎禮受到加州山火影響，不單取消候選人午餐會，並兩度推遲提名名單的公布日期，直至香港時間昨晚（23日）終於透過網上揭曉。《流離者之歌》法國導演積克奧迪雅（Jacques Audiard）自編自導的《毒王女人夢》（Emilia Perez），入圍最佳電影、導演、女主角、改編劇本及國際電影等合共13個獎項，超越《臥虎藏龍》及《羅馬》刷新非英語電影最多提名紀錄，卡娜加斯康（Karla Sofia Gascon）更憑此片成為首位入圍奧斯卡的跨性別演員。

《毒王女人夢》講述資歷過高但薪酬過低的律師，收到墨西哥毒梟聘約，協助他進行變性手術。《魔法壞女巫》及《粗獷派建築師》（The Brutalist）以10項提名緊隨其後，《教宗選戰》和《搖滾詩人：未知的傳奇》（A Complete Unknown）各得6項提名，上述5部作品將會跟《阿諾拉》、《沙丘瀚戰：第二章》、《完美物質》、《I'm Still Here》及《尼克爾男孩》（Nickel Boys，暫譯）角逐最佳電影，當中只有《完》片由女導演歌拉莉花潔（Coralie Fargeat）操刀。

影帝之爭相當激烈，《粗獷派建築師》金球獎影帝艾恩布迪（Adrien Brody）再戰《飛黃騰達》沙巴遜史丹（Sebastian Stan）、《教宗選戰》賴夫費恩斯（Ralph Fiennes）、《搖滾詩人：未知的傳奇》添密菲沙洛米（Timothee Chalamet）及《監獄之歌》（Sing Sing，暫譯）高文杜明高（Colman Domingo）。最佳女主角則是兩位金球獎影后：《完美物質》狄美摩亞（Demi Moore）與《I'm Still Here》法蘭達杜利斯（Fernanda Torres），對撼《魔法壞女巫》辛菲亞艾利和（Cynthia Erivo）、《毒王女人夢》卡娜加斯康（Karla Sofia Gascon）與《阿諾拉》美琪麥迪遜（Mikey Madison）。

早前有傳奧斯卡頒獎禮將會押後甚至取消，主辦單位已作澄清，如期3月2日在洛杉磯杜比劇院舉行。美媒The Hollywood Reporter昨日報道，今屆奧斯卡將會把洛杉磯形容為「夢想之都」，透過頒獎禮展示它的美麗和復原能力，以及過去超過一世紀為電影人扮演燈塔的重要角色。

頒獎禮另一改動則是取消最佳電影歌曲獎的候選歌手現場表演環節，改為表揚這些作品的幕後創作人，似乎避免在火災仍未熄滅的當下，出現歌舞昇平的尷尬場面。

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