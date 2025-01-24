陷性侵醜聞 中居正廣黯然引退 SMAP三子回應：太突然 木村拓哉保持沉默

文：蘇珮欣

日本雜誌《週刊文春》去年12月爆料，指中居正廣在2023年6月的飯局內，性侵一名任職富士電視台的女職員，事後中居向女方支付9000萬日圓（約450萬港元）和解費，並簽訂保密協議。醜聞曝光後惹起軒然大波，中居發表道歉聲明，強調事件不涉暴力，仍然未能平息，事件擾攘近一個月，中居昨日透過官方網站宣布退出娛樂圈，「我從今天正式引退，事務所完成餘下手續後，亦將結束營業。我已跟各大電視台、電台、廣告商就停播、換人、中止或解除合約等達成協議。」中居續說：「我的責任尚未完結，今後對於各種問題，將會真誠處理。令大家受到困擾並蒙受損失，我感到抱歉。我很想跟粉絲見面，但已無法實現，這種告別方式，真的對不起，再見…。」

中居正廣1987年加入前尊尼事務所（現稱Starto Entertainment），兩年後與木村拓哉、稻垣吾郎、草彅剛、香取慎吾及森且行組成男團SMAP，於亞洲地區大受歡迎，中居憑幽默感與口才，主持多個綜藝節目。SMAP於2016年12月解散，中居亦離開尊尼事務所自立門戶。日媒指他身家豐厚，曾經交稅1.6億日圓（約800萬港元）登上明星富豪榜首。

SMAP重組機會渺茫

對於中居引退，外界反應不一，有網民希望他能趁機反省，亦有人批評他未有公開道歉。《悠長假期》編劇北川悅吏子曾與中居合作日劇《最後的愛》，昨日透過社交媒體留言：「他有我不知道的一面嗎？是時間改變了人嗎？回想起SMAP閃閃發光的時期，我仍然淚流不止。」《花咲舞不會沉默》男星要潤表示，中居引退並不能解決問題，應該用法律來懲治其罪行。不過，其後他刪除相關留言。

中居引退代表粉絲期望多年的SMAP重組願望落空，前隊友稻垣吾郎、草彅剛及香取慎吾昨日作出回應，「因為事件太突然，思緒還未整理好，不知說些什麼，希望大家見諒。」另一團員木村拓哉則保持沉默，昨日如常透過社交媒體上載他跟愛犬出外散步的照片。

提起木村，昨在中居宣布引退前，出席《嫲煩家族》93歲導演山田洋次新片《東京的士》記者會，是二人自《武士的一分》後，相隔19年再度合作。電影改編自法國片《美好走一回》（Driving Madeleine），講述木村飾演的士司機，某日接載倍賞千惠子從東京前往神奈川的故事。新片預計下月開鏡，11月21日上映。

富士台失80廣告

中居性侵醜聞曝光後，富士電視台被指是「幫兇」，高層A先生不僅安排女下屬出席飯局，也被揭發多次參與「性招待」，有傳富士電視台社長港造一默許這種行為長達20年。港造一本月17日在記者會上道歉，仍未能平息風波，至今已有近80家公司抽起廣告，損失高達200億日圓（約9.9億港元），電視台恐陷入財務危機。母公司富士媒體控股股價昨日急跌7.8%，收報1817日圓（約90.4港元）。