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娛樂

【開箱】《【我推的孩子】-The Final Act-》 終極結局 二宮和也成亮點

【明報專訊】日本漫畫《我推的孩子》2020年起連載，先後推出電視動畫及真人演出劇集，二人組合YOASOBI唱的動畫主題曲《Idol》更熱爆全球，真人版劇集去年11月底在影視串流平台Prime Video上架，結局轉戰大銀幕，《【我推的孩子】-The Final Act-》去年底在日本上映，香港緊接今日開畫。

粉絲變龍鳳胎 尋找生父兼仇人

《我推的孩子》講述人氣偶像星野愛在鄉下醫院秘密產子，其粉絲雨宮吾郎擔任主診醫生，狂迷跟蹤而至，吾郎先遭殺害，並與另一女粉絲死後帶着前世記憶，轉世成為星野愛的龍鳳胎阿奎亞和露比。星野愛其後亦遭狂迷殺害，子女長大後，繼承亡母遺志，加入演藝界，尋找生父，並為母報仇。日版《那些年，我們一起追的女孩》齋藤飛鳥、《VIVANT》櫻井海音及《最好的老師》齊藤渚，分別飾演星野愛、龍鳳胎阿奎亞及露比；童星出身的有馬佳奈、女演員黑川茜及網紅MEM CYO，則分別由《勿說是推理》原菜乃華、《Super Rich》茅島水樹及《一兆遊戲》Ano飾演。

日劇版尾聲講述有馬佳奈夜訪男導演寓所，被狗仔隊拍下照片，阿奎亞為阻止周刊爆料，決定將他與露比是星野愛子女一事跟周刊交換。阿奎亞公開母親的秘密，露比大為生氣，兩兄妹感情破裂。電影版先「倒帶」描述阿奎亞與露比前世故事。雨宮吾郎（成田凌飾）在宮崎縣的鄉下醫院實習，跟患病少女天童寺紗理奈（稻垣來泉飾）投契，後者是女團「B小町」成員星野愛的忠實粉絲，紗理奈病逝後，吾郎延續對方遺願，成為星野愛粉絲，及後更當上對方的主診醫生。可是星野愛分娩前，吾郎遭狂迷殺害，轉生成為阿奎亞。劇情此時跳到日劇尾聲，阿奎亞與露比是星野愛子女一事被公開，成為全城熱話。阿奎亞計劃開拍母親的傳記片《15年的謊言》，公開父親神木輝（二宮和也飾）害死星野愛的惡行。阿奎亞親自編劇，還飾演父親一角，露比則扮演星野愛。

《我推的孩子》電影版透過三母子的奇幻及復仇故事，帶出演藝界充斥謊言，對偶像來說「謊言是一種武器」，向粉絲說「我愛你」，於星野愛而言，也是愛的一種；然而母愛偉大，她臨終前向子女說「我愛你」，卻不再是「謊言」。

此片最大看點是《給兒子的安魂曲》二宮和也扮演神木輝，他的造型跟足原著，染啡色頭髮演出。神木輝人格扭曲，年幼時遭女星性侵，長大後反過來迷惑眾多知名女星，並設局害死她們，星野愛便是受害者之一。二宮和也的戲分不多，主要是跟「兒子」櫻井海音的對手戲，二宮和也簡單一兩個表情，已帶出神木輝邪惡的內心世界。兩父子相遇的場面理應是全片焦點，卻沒任何鋪排，兩人突然在戲院以傳媒及被訪者身分見面，場面突兀。

講「前世」太多 敘事零碎鬆散

電影版最敗筆是沒頭沒尾，敘事零碎鬆散，片長129分鐘，頗大篇幅描述「前世」故事，雖然「神還原」雨宮吾郎驚見星野愛大肚一幕，帶來笑點，但「前世」部分過長，沒足夠時間講述阿奎亞與神木輝的關係。片中亦浪費篇幅描述星野愛誕龍鳳胎後要兼顧偶像身分，以及被殺過程，這些情節早在日劇版出現，不明為何要在電影版「重溫」。相反許多情節沒清楚交代，譬如阿奎亞如何得悉神木輝是其生父？他經過多月調查，原以為生父已死，及後提到星野愛生前留下自拍片段，交給紀錄片導演五反田泰志（金子統昭飾）保管。片段中星野愛準備披露雙胞胎生父是誰，但畫面沒拍出星野愛揭開謎底，若沒看過原著或日劇版的觀眾，或許要靠估。電影尾聲阿奎亞在公開活動被襲擊，根據原著是星野愛的舊隊友行兇，片中完全沒提及，觀眾得自行「翻查」原著。

《【我推的孩子】-The Final Act-》的目標觀衆究竟是原著漫畫粉絲？電視動畫抑或日劇版觀眾？看來必須三者皆是，若單看其一似乎很難理解電影版內容。再者，電視動畫與日劇版內容不盡相同，若從未看過任何版本，更無法理解電影版。其實原著漫畫已有結局，動畫亦播出了第2季，香港觀眾可在黃Viu及Netflix收看；據報正準備開拍動畫第3季，相信有更多空間交代原著劇情，但播出日期未定。

上映日期：1月23日

相關字詞﹕櫻井海音 齋藤飛鳥 二宮和也 日本電影 我推的孩子 開箱

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