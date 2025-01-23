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娛樂

兩內地片入圍柏林影展主競賽 洪尚秀新片角逐金熊獎

【明報專訊】第75屆柏林影展前日公布主競賽入圍名單；早前被韓媒踢爆跟「小三」金敏喜快為人父母的《獨自在夜晚的海邊》導演洪尚秀，之前四奪銀熊獎，新片《What Does That Nature Say To You》入圍主競賽單元。《情留半天》李察連卡特（Richard Linklater）2014年憑《我們都是這樣長大的》在柏林捧走最佳導演，今年捲土重來，新片《Blue Moon》角逐最高榮譽金熊獎，由《斷網假期》伊頓漢基（Ethan Hawke）、《完美物質》瑪嘉烈戈利（Margaret Qualley）主演，講述百老匯音樂劇作詞人Lorenz Hart的最後歲月。《校園欺凌後》墨西哥導演米高法蘭哥（Michel Franco）繼《回憶的漩渦》後再與金像影后謝茜嘉翠絲頓（Jessica Chastain）合作，新片《Dreams》入圍主競賽單元；另外，法國影后瑪麗安歌迪雅（Marion Cotillard）主演的《The Ice Tower》，以及《修女伊德》編劇莉碧嘉蘭克維茲（Rebecca Lenkiewicz）處女執導的《Hot Milk》，同樣躋身主競賽名單。

另外，兩部內地片有份角逐金熊獎，包括《嘉年華》導演文晏新片《想飛的女孩》，由劉浩存和文淇主演，故事講述劉浩存誤殺毒販後到影視城投靠失聯多時的表姐文淇，發現對方當替身演員，一身傷痕纍纍，其後毒販步步進逼，兩人踏上逃亡之旅。另一是霍猛執導的《生息之地》，透過一名10歲小孩的視角看一家四代人的變遷。

相關字詞﹕洪尚秀 柏林影展

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