兩內地片入圍柏林影展主競賽 洪尚秀新片角逐金熊獎

【明報專訊】第75屆柏林影展前日公布主競賽入圍名單;早前被韓媒踢爆跟「小三」金敏喜快為人父母的《獨自在夜晚的海邊》導演洪尚秀,之前四奪銀熊獎,新片《What Does That Nature Say To You》入圍主競賽單元。《情留半天》李察連卡特(Richard Linklater)2014年憑《我們都是這樣長大的》在柏林捧走最佳導演,今年捲土重來,新片《Blue Moon》角逐最高榮譽金熊獎,由《斷網假期》伊頓漢基(Ethan Hawke)、《完美物質》瑪嘉烈戈利(Margaret Qualley)主演,講述百老匯音樂劇作詞人Lorenz Hart的最後歲月。《校園欺凌後》墨西哥導演米高法蘭哥(Michel Franco)繼《回憶的漩渦》後再與金像影后謝茜嘉翠絲頓(Jessica Chastain)合作,新片《Dreams》入圍主競賽單元;另外,法國影后瑪麗安歌迪雅(Marion Cotillard)主演的《The Ice Tower》,以及《修女伊德》編劇莉碧嘉蘭克維茲(Rebecca Lenkiewicz)處女執導的《Hot Milk》,同樣躋身主競賽名單。