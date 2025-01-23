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娛樂

爛片金草莓公布提名 華堅Gaga爭帝后 《小丑：雙瘋》入圍7獎領跑

【明報專訊】第97屆奧斯卡提名名單香港時間今晚揭曉，按照傳統，「表揚」爛片的金草莓會搶先奧斯卡公布入圍名單；上集《Joker小丑》叫好叫座，金像影帝華堅馮力士（Joaquin Phoenix）伙拍百變天后Lady Gaga主演的續集《小丑：雙瘋》卻票房和口碑俱敗，獲金草莓7項提名領跑，《蜘蛛夫人》、《大都會》、《邊緣禁地：沙丘喪戰》及《列根》（Reagan，暫譯），各以6項提名緊隨《小丑：雙瘋》之後，華堅與Gaga更雙雙角逐爛片帝后，賽果將於3月1日公布。

托德菲臘斯（Todd Phillips）執導的《Joker小丑》2019年上映時全球收超過10億美元（約78億港元），並獲奧斯卡11項提名，最後捧走最佳配樂，扮演小丑的華堅馮力士首次拿下影帝殊榮；相隔5年，去年推出續集《小丑：雙瘋》，Lady Gaga加盟扮演小丑女，內容改為音樂電影，卻劣評如潮，在爛番茄網站得分僅31%，全球最後收2億美元（約15.6億港元），只有上集的五分之一，而且續集成本傳聞亦近2億美元，換句話說，《小丑：雙瘋》即使不賠本亦最多打個和。

金草莓爛片獎《小丑：雙瘋》獲7項提名領先，除爭最爛電影、最爛導演、最爛組合、最爛前傳、重拍或續集及最爛劇本之外，華堅馮力士亦角逐爛片影帝，將迎戰《Dear Santa》積彼克（Jack Black）、《蠟筆小紫奇遇記》碩克查利維（Zachary Levi）、《列根》丹尼斯奎爾（Dennis Quaid）及《甜死人大革命》謝利宋飛（Jerry Seinfeld）。爭奪爛片影后的Lady Gaga，對手包括《邊緣禁地：沙丘喪戰》姬蒂白蘭芝（Cate Blanchett）、《特工亞皆老》拜絲侯活（Bryce Dallas Howard）、《蜘蛛夫人》狄高達莊遜（Dakota Johnson）及《異星戰境》珍妮花露柏絲（Jennifer Lopez ）。

積彼克「叫兩飛」，除了角逐爛片影帝，亦憑在《邊緣禁地：沙丘喪戰》的聲音演出，角逐最佳男配角，跟《邊》片奇雲赫特（Kevin Hart）、《大都會》的莊威（Jon Voight）和沙拉保夫（Shia LaBeouf）、《蜘蛛夫人》塔哈拉謙（Tahar Rahim）爭獎。

今年金草莓候選名單中不少人曾贏過奧斯卡，除了華堅馮力士、莊威與姬蒂白蘭芝之外，哥普拉（Francis Ford Coppola）久休復出拍攝的《大都會》（Megalopolis）亦躋身最爛導演提名名單；以《西城故事》拿下金像獎最佳女配角的亞莉安娜黛博斯（Ariana DeBose），更以《特工亞皆老》和《狂獸獵人格力文》兩片獲提名爛片女配角。

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