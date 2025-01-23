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【娛樂場】4年前《富貴千團》變賀歲劇 黃庭鋒湯洛雯耍財技滾大錢

【明報專訊】黃庭鋒首當男主角，伙湯洛雯、姚宏遠、傅嘉莉、張寶兒、黃子恆、蔣志光、歐陽偉豪（Ben Sir）、林穎彤和蘇皓兒合演的無綫劇《富貴千團》（前名《OPM》）2021年拍攝，翌年myTV SUPER上架。最近安排下周一翡翠台黃金時段播出，成賀歲劇。講述研究生哈利（黃庭鋒飾）為籌募科研資金，誤墮「燈神」古大師（Ben Sir飾）「股票群組」老千局，他與其他受害者「財金詐騙高手」Simon Sir（蔣志光飾）、「生意奇才師奶仔」Katty（湯洛雯飾）及「蠱惑健身教練」Hook（姚宏遠飾）聯手追討損失。

不打不相識的5人，最後組成賺錢聯盟「OPM」大玩倫敦金、股壇大莊、上市公司及IPO等各式各樣財技，最後3年裏錢滾錢大賺100億港元，堪稱「發達傳奇」。另一個以「魅力型教主」威廉（黃子恆飾）為首的千團，成員雖然只有「PUA公關」Irene（傅嘉莉飾）和「寡言幕後軍師」羅渣（泰臣飾），但同樣戰鬥力十足，兩千團展開搵銀大鬥法。

重現《大時代》經典場口

《富貴千團》演員配搭新鮮，當中已離巢的老戲骨蔣志光率新晉小花小生張寶兒、黃庭鋒、湯洛雯和姚宏遠組成賺錢聯盟，令劇集充滿活力，產生不少化學作用。除配搭新鮮，劇情更近乎天馬行空，甫開場便惡搞經典劇《大時代》，除加插《大時代》片段，黃庭鋒和蔣志光還分別方展博（劉青雲飾）及丁蟹（鄭少秋飾）上身，重現丁蟹將「蟹仔」逐一掟落街的經典場口，配以眾人誇張的演繹，增添爆笑度。

劇中每個角色都有自己的故事和動機，有人要錢為理想、有人為財務自由，當財技變成騙局，每人最後都被牽着鼻子走。角色的困境與掙扎，真實地反映了現實生活中的挑戰，讓觀眾感同身受。每個人的故事都展示了在追求財富與自由過程中面臨的艱難選擇，展現小人物的心酸與堅持。

張寶兒展女人味

首度擔正男主角的黃庭鋒劇中形象百變，展現成功人士、熱血研究生、頹廢青年、生意失敗等不同面貌，過足戲癮。飾演師奶仔的湯洛雯除要分配時間湊小朋友，遊走街市收風兼講價外，還要參與千團計劃，為達標不惜施展渾身解數冧人。張寶兒繼《破毒強人》後再飾演記者，劇中不乏展現女人味戲分，其中一個伸脷表情，電力十足。

《富貴千團》

1月27日 逢周一至五晚8時30分 翡翠台播映

相關字詞﹕黃庭鋒 湯洛雯 娛樂場：《富貴千團》

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