自嘲舊作表現似傻仔 孔德賢5位數自費學戲求進步

受緋聞影響 對感情變謹慎

27歲孔德賢承認恨拍拖，希望遇到合適結婚對象，「屋企很簡單，父母很顧家，令我都想有個家，期待小孩迎接我回家。不過我好宅，放假不是在家打機，就是約朋友打波。現在對感情事變得謹慎，會保護自己，很難交心開始一段關係」。是否受與廖慧儀的緋聞影響？他承認是，「即使遇到喜歡的人都要觀察，不想拍散拖，怕影響工作」。擇偶條件着重感覺，喜歡小鳥依人，「希望找到一個令我有想照顧她的感覺，最重要對方能體諒我的工作，不介意我拍親熱戲，未必可以陪她過節慶祝、去旅行，相信緣分總會到的」。

入行7年的孔德賢去年在劇集《本尊就位》擔正男一，自覺幸運，接劇本時感詫異，因聽很多前輩捱很多年才當主角。由綜藝主持到做演員，需從新學起，「對演戲零知識，勝在小聰明、愛觀察，喜歡與人溝通，也不恥下問向前輩取經，好似拍《新聞女王》時，把握機會請教馬國明，他很好人，跟我分享心態和經驗，重提當年點捱，工作有幾辛苦，又會安慰我，拍完的戲分不要回想太多，給我很多指點」。

難忘被監製鬧未甩主持腔

初接觸演戲撞過不少板，孔德賢回想拍《把關者們》亂演一通，當做綜藝，「重溫舊作很尷尬，覺得自己演出似傻仔，講對白毫無深度，表現得20分，當時只靠青春、活力搭夠。不過舊作激勵我要進步，交5位數學費上戲劇班，拍《你好，我的大夫》表現值60分，基本功未掌握好，未運用好表情管理，監製鬧我講對白未甩主持腔，對我衝擊好大，因以前聽做演員不可有懶音，要讓觀眾聽得清楚，原來太過字正腔圓，觀眾難以投入，幸好角色都感動到觀眾流眼淚。《本尊就位》就值70分，有點進步，要再浸淫」。

孔德賢喜歡演戲，一心做好演員，希望有更多嘗試，就算剃頭拍古裝，甚至扮女人亦無問題，開心做到奧運主持，「我很喜歡睇奧運，想出去見識這個世界，做一個演員，要多看世界，人生會更豐富。我拍戲有個盲點，因未試過打工，以前讀大學已主持《#後生仔傾下偈》，未做過其他工作，很多事都未體驗過」。他還恨拍旅遊節目，到世界各地體驗人生，不怕辛苦。

記者：鍾一虹

攝影：劉永銳

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