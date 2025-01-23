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娛樂

無否認與陸漢洋婚變 苟芸慧宣布復出幕前重新出發

【明報專訊】2009年國際中華小姐冠軍，41歲苟芸慧（苟姑娘）2018年與賽車手陸漢洋結婚，近年屢傳二人婚姻亮起紅燈，夫妻一直未有回應。久未公開露面的苟芸慧昨日穿上鮮紅色長裙到銅鑼灣為「民間廚神爭霸戰」任評判，被問到婚變傳聞，她未有否認，只說私人問題待整理好後公布，並宣布復出幕前工作，2025年重新出發有新開始，希望專注事業，工作時大家可稱呼她「苟姑娘」。

記者：柯美

苟芸慧表示有五六年沒有出席公開活動，若非早前欣賞好姊妹鍾嘉欣演唱會，還以為大家已忘記她，原來仍有人掛住自己。她透露與經理人去年結束關係，現在回復自由身，「今年好好彩，年初就有活動，拍了一個廣告，稍後推出。希望今年有多些工作，現在有監製和導演找我拍戲」。

是否仍是陸太 支吾以對

苟芸慧表示過去數年不斷進修，包括韓國國家級韓食料理資格證課程、整麵包和修讀寵物營養學，因家中有7隻狗，想為牠們設計新鮮又有營養的餐單。鑽研廚藝是否想當廚師？她否認：「都是煮畀大家食，一個人食好悶，要有朋友欣賞。」老公陸漢洋豈非好有口福？苟芸慧未有正面回應，說大家都有口福。再問陸漢洋最喜歡她煮什麼？她說：「學完沒煮過，都是工人姐姐煮。」問到何時才大顯身手，她又說已煮過給朋友吃，10人以下可應付，多過10人搞不掂。

苟芸慧與陸漢洋傳婚變多年，問到她目前婚姻狀况？她說：「私人問題整理好，遲少少才向外公布，成日傳好煩。（現在仍可稱呼你做陸太？）我出來工作，大家都叫我苟姑娘。」叫你陸太有沒有錯？苟芸慧支吾以對說：「唔……適當時候先講。（幾時適合？）處理好晒先講，有些私人嘢要處理。」是否重新出發？她謂：「2025年大家都重新出發，新年新開始。」

不想生仔 寧借BB玩

苟芸慧表示未來會專注事業，希望拍劇和旅遊節目，主持關於寵物節目都可以，不過說到做寵物生意就不會，因不擅長做生意，除非有人幫手。她透露日內回台灣與父母過農曆新年，早前台灣發生地震，她有點擔心，但相信都安全，「命運是注定，做足安全措施，就不用太擔心。小時候在台灣遇過一次地震，當時不識反應」。

好姊妹王君馨快將榮升媽媽，她會否當BB契媽？苟芸慧說如果對方想，她不介意，又大讚鍾嘉欣兒子靚仔，想將他帶回家，「睇住佢出世，小時候好實淨，現在超級靚仔。（想不想自己生一個？）不想，借人哋啲BB玩吓就算」。

相關字詞﹕苟芸慧（苟姑娘）

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