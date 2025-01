柳應廷今年目標出碟開騷 陳柏宇未聞炎明熹加盟做師妹

【明報專訊】陳柏宇、MIRROR成員柳應廷(Jer)、林奕匡、葉巧琳和黃妍昨日出席ViuTV全新選秀比賽《The Stage of Voice》記者會,宣布邀請日本YouTube音樂頻道「THE FIRST TAKE」團隊來港,與CHILL CLUB製作組合作,讓參賽者挑戰一鏡到底現場演出,最終勝出者有機會簽約成歌手,更可登上日本「THE FIRST TAKE」頻道,現招募本地具潛質年輕素人參與。