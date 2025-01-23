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娛樂

柳應廷今年目標出碟開騷 陳柏宇未聞炎明熹加盟做師妹

陳柏宇未聞炎明熹加盟做師妹 柳應廷目標今年出碟開騷

【明報專訊】陳柏宇、MIRROR成員柳應廷（Jer）、林奕匡、葉巧琳和黃妍昨日出席ViuTV全新選秀比賽《The Stage of Voice》記者會，宣布邀請日本YouTube音樂頻道「THE FIRST TAKE」團隊來港，與CHILL CLUB製作組合作，讓參賽者挑戰一鏡到底現場演出，最終勝出者有機會簽約成歌手，更可登上日本「THE FIRST TAKE」頻道，現招募本地具潛質年輕素人參與。

Jer樂意分享參賽經驗

Jer表示會轉發比賽招募廣告，鼓勵有興趣的粉絲參賽，「很多粉絲唱歌很好聽，常拍片翻唱我的歌發給我看，又有去參與不同歌唱比賽」。會否自薦做比賽導師？他稱節目內容仍籌備中，加上今年有連串音樂大計，一切等公司安排，「我很樂意分享經驗，不知節目有沒有角色適合我」。

Jer透露今年目標出五六首新歌和推出個人專輯，年尾舉行個唱，否認因去年放慢腳步，要發力追成績，「去年佔大半年做MIRROR巡唱，現集中放回自己身上，已構思專輯主題概念」。是否想攻啟德開騷？他說：「演出場地仍洽談中，有興趣去啟德做騷，近公司和自己的咖啡店，最理想將個唱變成世界巡演，帶自己音樂給更多人認識。」

陳笑言派廚師腸谷飛

陳柏宇稱兩女遺傳了他的音樂天分，不過未夠期「踢館」，「5歲大女膽小，1歲多細女現階段好奇心強，早前抱她入錄音室，錄唱ABC，會研究將我和她的歌聲融合成親子作品」。有傳炎明熹將加盟Sony做其師妹，陳柏宇說若是真會對她好，目前只是傳聞，未收到公司任何消息。2月假會展開騷，陳柏宇承認門票未賣完，會配合多做宣傳。出爐視后龔嘉欣賽前拉票曾派鮑魚，會否仿效搞創意招數吸引觀眾？他笑說：「我可以派廚師腸！不擔心銷情，只管做好歌手本分，帶精彩表演給大家，無論入場觀眾多少，都盡力去做。」

葉巧琳否認刻意瞞婚

葉巧琳早前在頒獎禮公開多謝「老公」，透露2021年新冠疫情期間結婚，沒刻意瞞婚，只是未找到適合時機公布，「我們結婚沒擺酒，冇影婚紗相，只簡單簽字和向長輩斟茶。現在向大家分享人生大事，內心舒服好多，大家一直問我男朋友，我不知道點去講他是老公，所以形容『我男人』。結婚是兩個人的事，簽字意義不算很大，最大意義是讓思想傳統的家人知道有人承諾照顧我，給他們安心」。

記者：鍾一虹

攝影：劉永銳

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