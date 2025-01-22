明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

娛樂

【娛樂場】遺作《下弦月》 緬懷李玟歌唱魅力

【明報專訊】已故歌后李玟（CoCo）前年7月離世，終年48歲。上周五（17日）是她的50歲冥壽，唱片公司Sony Music安排CoCo遺作《下弦月》同日上線。李玟二姊李思林當天在社交平台發文，感嘆每年這個時刻，自己都是第一個跟CoCo說生日快樂的人，如今妹妹已當天使，「在天堂的妹妹，生日快樂，永遠愛你。下弦月，恩怨盡，情事了」。李思林解釋妹妹遺作《下弦月》在CoCo的50歲冥壽上線原因：「希望大家依然能感受她留下的溫暖與力量，想她的時候就看看月亮，因為太陽暖人，但月光愛人。」

劉聰稱CoCo精神不滅

CoCo與內地饒舌歌手劉聰2020年共同創作《下弦月》詞曲，靈感來自CoCo經典歌《月光愛人》中的歌詞：「我醒來，睡在月光裏，下弦月，讓我想你。」劉聰發文說：「CoCo姐的精神一直都在。」

唱片公司表示《下弦月》不僅致敬《月光愛人》，更承載對經典的敬意與傳承，藉着《下弦月》歌名喚起聽眾對《月光愛人》的共鳴。《下弦月》不單是一首歌曲，亦是CoCo故事的延續，是她音樂生涯的迴響，R&B的旋律如同月光下的波光粼粼，CoCo高音的演繹如同繁星閃閃，照亮每個聆聽者心房；還訴說CoCo的追求與等待，道出她從青澀少女成長為天后的歷程，經歷的人生起伏，每個音符都勾出她的人生軌迹。

愛與音樂無所不在

唱片公司提到李玟的名字能喚起無數人心中的旋律與情感，「她，不止是華語樂壇的天后，更是跨越東西方文化的音樂使者。她的歌聲，如同月下流淌的溪水，溫柔而又堅韌，喚醒了無數沉睡的心靈。李玟的歌聲，成為了我們心中永不消逝的月光，照亮每一個暗夜，溫暖每一顆心靈。在她冥誕這一天，讓我們隨着《下弦月》的旋律，再次走進李玟的世界，感受她留下的溫暖與力量，緬懷這名永遠的天后，永遠愛她，在未來的每一個夜晚，當月光照灑之下，都能得到她溫柔的擁抱，提醒我們，愛與音樂無所不在」。

上 / 下一篇新聞