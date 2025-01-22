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娛樂

BB頭大 黃翠如擇日剖腹 蕭正楠惡搞孩子名「蕭雞翼」「蕭叉燒」

跟蕭正楠討論BB名 黃翠如體重急增 稱BB活潑郁動好誇張退休

【明報專訊】蕭正楠與黃翠如昨日夫妻檔到大埔出席新春活動，懷孕逾5個月的黃翠如穿3吋高跟鞋現身，透露已討論為BB改名，蕭正楠搞笑從食物出發，想改「蕭雞翼」和「蕭叉燒」。黃翠如透露腹中BB好活潑，郁得好誇張，晚上不停轉像開派對，由於BB頭偏大，醫生建議開刀，已選日子。蕭正楠失落最佳男配角，網民洗版轟不公平，他說得到好多關愛已是得着，瞓醒就無事。黃翠如讚老公性格樂觀，盼BB性格似爸爸。

記者：柯美

攝影：劉永銳

蕭正楠（Edwin）與太太黃翠如一起出席活動搵奶粉錢，在台上跟司儀傾偈時，透露日前買了BB用品，夫妻未肯透露預產期和BB性別。司儀問他們是否已為BB改名？翠如表示最近每晚與老公討論BB名字，笑言蕭正楠從食物出發，例如「蕭雞翼」和「蕭叉燒」，她則覺得臨近歲晚，改些有意頭的名字「蕭吉祥」、「蕭喜慶」和「蕭健康」也不錯。蕭正楠現在除照顧翠如每天膳食，給BB充足營養外，還為愛妻吹頭，「每晚幫她吹頭幾浪漫，之前拍劇試過幫對手吹頭，現實做又幾有趣」。二人在祝願卡寫上「生B順利」和「出入平安」。

拍下BB郁動畫面 睇得好開心

蕭正楠與翠如受訪時，後者表示BB預產期遲些公布，因長輩說遲些講，分娩會較順利，這方面要聽話。會順產還是剖腹？她說：「BB頭大，似我和Edwin小時候，醫生建議開刀，已揀選日子，都要看BB的size做最後決定。我現在不停叫身邊朋友生蛇BB，包括好姊妹連詩雅，到時小朋友可以一齊讀書。」會否再追多幾個小孩？翠如謂：「我不貪心，現在有一個小孩已很滿足，不過佗B會上癮，見到BB在肚內郁動好開心。」她稱佗B頭幾個月有妊娠反應，之後已不辛苦，好感恩，心情很開心，腹中BB好活潑，郁得好誇張，晚上不停轉像開派對，「我用手機捕捉BB郁動畫面，不容易捕捉，好彩都影到，這些畫面其他人看可能覺得恐怖，我看得好開心」。

蕭播自己歌胎教 陪老婆棄踢波

蕭正楠不停跟BB說要乖胎教，又給BB聽他的歌，翠如說胎教不是應該聽蕭邦的音樂？蕭正楠笑言：「蕭正楠都好，首歌是我寫給爸爸的，我現在做爸爸，所以想畀BB聽。」

翠如大爆老公經常向BB投訴，話媽媽不讓爸爸踢足球，蕭正楠解釋：「她怕我受傷，我一落場就好癲、好投入，受傷過無數次。最近都冇踢，老婆在家安胎，冇得離開屋企，想多陪她。」翠如表示體重增加很多，每星期重1.5公斤，試過食完一餐重了1公斤，現在出街長時間要戴腰封，日前首做孕婦按摩，BB可能不習慣，掙扎得很厲害，她唯有全程打側身。

蕭失落男配 有同事爆喊

蕭正楠在無綫《萬千星輝頒獎禮2024》失落最佳男配角，輸給林景程，網民洗版轟不公平。他說：「得到好多愛，去到後台很多同事都說投了票給我，叫我不要失望，更有同事攬住我喊，得到很多關愛，已是我的得着。（有冇失望同唔開心？）我是合約藝人，不會不開心。我沒有負面情緒，睡醒就冇事。」

翠如讚老公性格樂觀，盼BB性格似爸爸，「在公司10幾年，每年都有頒獎典禮，對我們來講開心藉此大家聚在一起，得不到就繼續努力，點都係開心事」。蕭正楠大熱倒灶，網民洗版鬧爆，她說：「多謝大家，有大家的愛已好好，同事間又互相愛惜，這種愛較重要。」蕭正楠表示會繼續努力，自爆當晚最驚餓親BB。

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